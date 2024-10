O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, considerou hoje que o país está no “caminho da viabilização” do Orçamento do Estado e valorizou a aproximação que foi feita pelo Governo, tendo já apresentado uma contraproposta ao primeiro-ministro.

“Estamos no caminho da viabilização do Orçamento do Estado e de uma solução deste impasse que ainda hoje vivemos”, disse Pedro Nuno Santos numa declaração para apresentar uma contraproposta à do Governo para as negociações com vista à aprovação do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).

Um dia depois de ter recebido a contraproposta das mãos do primeiro-ministro, Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos apresentou a nova proposta que disse já ter feito chegar ao Governo, sublinhando e valorizando “muito positivamente a aproximação” que foi feita pelo executivo.