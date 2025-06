O primeiro-ministro, Luís Montenegro, manifestou hoje “choque e consternação” pelo ataque numa escola na Áustria onde morreram, pelo menos, 10 pessoas.

“Foi com choque e consternação que tomei conhecimento do ataque levado a cabo numa escola na Áustria”, disse Luís Montenegro numa publicação na rede social X.

O chefe do executivo apresentou ainda a profunda solidariedade e condolências às famílias das vítimas e ao povo austríaco.

Pelo menos 10 pessoas, entre as quais oito alunos, um adulto e o suposto agressor, morreram hoje num tiroteio numa escola secundária em Graz, no sudeste da Áustria, confirmaram as autoridades locais, embora haja vários balanços de vítimas.

A polícia adiantou, logo a seguir ao ataque, que havia vários alunos e professores feridos, admitindo a possibilidade de várias vítimas mortais.

“A situação é, neste momento, muito confusa. No entanto, poderá tratar-se de um caso de tiroteio indiscriminado”, declarou à agência noticiosa Austria Presse Agentur (APA) uma fonte policial.

Um suspeito terá sido encontrado morto numa das casas de banho, segundo os primeiros indícios.

De acordo com a APA, o alegado autor do ataque, cuja identidade não foi revelada, ter-se-á matado.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também já lamentou haver escolas que se tornam lugar de violência e manifestou solidariedade com as vítimas.