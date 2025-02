Ontem, inesperadamente, as Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), anunciaram, a suspensão a partir de hoje, quarta-feira, dos voos de Maputo-Lisboa-Maputo, sob o pretexto de que esta rota há que muito que deixou de ser rentável.

A LAM avançou que desde 2023, a empresa acumulou prejuízos superiores a 21 milhões de dólares devido à operação e a rota Maputo-Lisboa-Maputo era alimentada com os fundos do mercado doméstico

De acordo com a administração da LAM a medida agora tomada visa, a consolidação do mercado doméstico e, só depois disso, vai perspetivar voos regionais e intercontinentais.

De salientar, que a LAM companhia de bandeira moçambicana, retomou na noite de 13 de dezembro de 2023 os voos para Lisboa, após um período de interrupção de 12 anos consecutivos, e que o restabelecimento dos voos Maputo-Lisboa-Maputo, impulsionou positivamente o turismo naquela ex-colónia portuguesa do Índico.

O JM apurou que estavam comercializadas 1.080 passagens com destino à capital portuguesa, cujos passageiros tentam agora o reembolso dessas passagens já adquiridas ou voos alternativos que são da responsividade da LAM.

As rotas regionais Maputo-Harare (Zimbabué) e Maputo – Lusaca (Zâmbia)foram suspensas ontem após o anúncio feito por Alfredo Costa, porta-voz da administração da companhia Linhas Aéreas de Moçambique (LAM).

Durante 12 anos a LAM ‘voou’ para Lisboa em regime de compartilhamento de código, vulgo, ‘code sharing’, nomeadamente com a TAP, a partir da altura em que esta abandonou a rota Lisboa-Joanesburgo-Lisboa, tendo hostilizado e prejudicado profundamente a Comunidade Portuguesa residente na África do Sul na altura com mais de 600.000 portugueses e luso descendentes, o que levou a ser catalogada de “A TAP, as Asas da Má Vontade”.

Caricatamente, a TAP após os protestos violentos e mortais constatados no período pós-eleitoral de 9 de outubro em Moçambique, causou surpresa tendo “ retomado os voos” para Joanesburgo para parqueamento seguro das suas aeronaves no Aeroporto Internacional OR Tambo, em Kempton Park, e hospedar as suas tripulações em hotéis de Joanesburgo.