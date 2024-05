O Ministério da Defesa, liderado por Nuno Melo, solicitou, com caráter de urgência e “por razão de transparência e na defesa do supremo interesse do Estado” uma inspeção à empresa Softbox Madeira.

“O Ministro da Defesa Nacional decidiurequerer a intervenção da Inspeção Geral da Defesa Nacional, solicitando um inquérito e peritagem destinada a avaliar a conformidade, ou desconformidade, do processo e licenciamento da empresa Softbox Madeira para o exercício de atividade de comércio e indústria de bens e tecnologias militares relacionadas com a Defesa”, refere comunicado do Ministério.