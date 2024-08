Militar do Exército Português sagra-se Campeão Mundial de Taekwondo Songahm

O Capitão de Infantaria Pedro Sousa, a prestar serviço no Comando Conjunto para as Operações Militares, representou Portugal no Campeonato Mundial de Taekwondo, sagrando-se Campeão Mundial nas categorias de Traditional Forms e Taditional Weapons.

A informação é fornecida ao JM pelo tenente-coronel Hélder Parcelas, porta-voz do Exército, que refere que o militar é natural de Matosinhos e o campeonato teve lugar em Phoenix, nos Estados Unidos.