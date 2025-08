- O passado mês de julho foi o sexto julho mais quente e o sétimo mais seco desde o ano 2000 em Portugal continental, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o resumo do Boletim Mensal do IPMA, hoje divulgado, em julho de 2025 a média da temperatura do ar foi de 23,6.ºC, um valor inferior ao máximo registado em 2022 (25,1.ºC), mas superior em um grau “ao valor normal 1991-2020”, o período tomado como referência.

A média da temperatura máxima do ar verificada foi de 30,9.ºC, a quinta mais elevada dos últimos 25 anos.

Em termos de temperatura mínima, foi registado, no dia 04, um novo máximo de 22,5.ºC, em Cabeceiras de Basto.

Simultaneamente, o total de precipitação mensal em julho foi “muito inferior ao normal, correspondendo a 33% do valor médio no período 1991-2020”.

No texto que enquadra o documento, o IPMA assinala ainda um aumento da área do continente em seca meteorológica, com 62% em seca fraca e 5% em seca moderada, incluindo “alguns locais da região noroeste”.