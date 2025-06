Um menino com quatro anos foi encontrado morto no sábado à noite nas piscinas municipais da Baixa da Banheira, no concelho da Moita, no distrito de Setúbal, disse hoje à Lusa fonte do Subcomando Distrital de Proteção Civil de Setúbal.

Segundo a Proteção Civil, as Piscinas Municipais do Parque da Zona Ribeirinha, na Baixa da Banheira, estavam encerradas.

A mesma fonte indicou que o alerta foi dado pelas 22:09 de sábado, quando os Bombeiros da Moita foram acionados para uma criança em paragem cardiorrespiratória.

O óbito da criança foi declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER), adiantou.

Questionada pela Lusa, a fonte da Proteção Civil disse desconhecer mais pormenores da ocorrência.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros da Moita, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a PSP, com um total de oito operacionais, apoiados por quatro veículos, incluindo a VMER do Barreiro.

Entre os meios mobilizados, esteve também uma equipa de psicólogos do INEM.

A Polícia de Judiciária de Setúbal está a investigar o caso.