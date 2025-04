Marcelo reúne-se com famílias da comunidade cigana e defende maior inclusão

O Presidente da República reuniu-se hoje em Setúbal com famílias da comunidade cigana, para assinalar o Dia Internacional do Povo Cigano, e defendeu um diálogo recíproco para a sua maior inclusão.

Esta iniciativa de Marcelo Rebelo de Sousa, que não constava da sua agenda enviada à comunicação social, foi divulgada hoje à tarde através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Nessa mensagem escrita, o Presidente da República apela à implementação das ferramentas que estão “previstas na nova Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas 2022-2030, ainda não adotada no nosso país”.

Segundo a nota da Presidência da República, “o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa assinalou o Dia Internacional do Cigano, num encontro com famílias da comunidade cigana de Setúbal no Centro Social Nossa Senhora da Paz da Cáritas Diocesana daquela cidade”.

A propósito do Dia Internacional do Cigano, o chefe de Estado refere que em 2025 se evoca “o quinto centenário da perseguição aos portugueses ciganos” e realça “a ancestralidade desta comunidade e o seu contributo para a construção de uma sociedade portuguesa mais diversa e plural”.

“O Presidente da República reconhece que a história e o percurso do povo cigano em Portugal foram muitas vezes marcados pela incompreensão, pela rejeição e pela marginalização, reforçando, por isso, a necessidade de um diálogo recíproco rumo à inclusão, numa sociedade mais justa, no respeito do Estado de direito e dos direitos humanos”, lê-se no texto.