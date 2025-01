O INEM conta a partir de hoje com mais 200 técnicos de emergência pré-hospitalar, um número que deverá duplicar no final do ano com a abertura de um novo concurso, revelou hoje à Lusa o presidente do instituto.

“É um dia histórico para o INEM porque não só conseguimos pela primeira vez contratar 200 técnicos no mesmo procedimento concursal, como ainda ficamos com uma bolsa de recrutamento de 106 para contratar num procedimento a abrir ainda este ano” com mais 200 vagas, disse Sérgio Janeiro.

O presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) explicou que os 106 profissionais que ficaram na bolsa de recrutamento têm “todo o procedimento já feito” e vão ter prioridade no próximo concurso.

No fim deste ano, Sérgio Janeiro estima contar com mais 200 técnicos de emergência pré-hospitalar (TEPH).

“Ao todo este ano, potencialmente, poderão entrar 400 novos TEPH, o que são mais de 40% de aumento relativamente ao efetivo existente, o que é muito significativo”, disse, sublinhando que o INEM poderá assim ter os recursos a funcionar “perto dos 100%” e sem recorrer a tanto trabalho extraordinário.

Para Sérgio Janeiro, estes resultados demonstram que “todo o trabalho que tem sido feito no sentido de melhorar as condições de trabalho, as condições remuneratórias, as perspetivas de revisão da carreira, a melhoria dos postos de trabalho e das infraestruturas no INEM, tem tido impacto na imagem do INEM”.

Também tem motivado as pessoas a concorrerem ao INEM e a escolherem o organismo para prosseguir “o seu percurso profissional”, o que considerou ser “muito recompensador”.

Hoje, os novos técnicos assinaram o contrato, tiraram “as medidas para o fardamento” e, entre outros requisitos, fizeram o registo biométrico e na terça-feira vão iniciar o processo formativo.

Com a entrada destes profissionais, o INEM aumenta os seus quadros de TEPH de 900 para cerca de 1.100 que vão ter uma “atuação muito alargada em toda a cadeia de cuidados de socorro que são prestados à população”.

“Trata-se de um aumento superior a 20% no efetivo desta classe profissional, o que, naturalmente, nos dará mais margem de manobra para dar uma melhor resposta”, comentou Sérgio Janeiro.

Apesar deste aumento, o presidente do INEM reconheceu que continua a ser um número deficitário.

Estes 200 profissionais vão ser distribuídos pelas delegações do INEM nas regiões Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.

“É com muita satisfação que se se começam a ver os resultados de todo o trabalho que começou a ser feito logo desde o verão”, disse, apontando este concurso que foi aberto em agosto, o concurso do helitransporte, que está em fase de finalização, a aquisição de novas viaturas e a revisão de protocolos com os parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica, dos bombeiros e da Cruz Vermelha Portuguesa.

Sérgio Janeiro salientou que estes avanços dão “mais ânimo para continuar e para confiar que o ano de 2025 será um ano de viragem, tanto na qualidade do socorro prestado, como na confiança que a população pode continuar a ter no INEM”.

Em dezembro passado, foi alcançado um acordo com o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) que vai permitir a todos os técnicos um aumento salarial de 256 euros a partir de janeiro.

A insatisfação dos técnicos de emergência pré-hospitalar tinha culminado numa greve às horas extra que teve início a 30 de outubro e que, no dia 04 de novembro, coincidiu com a greve da Função Pública e obrigou à paragem de vários meios de socorro, provocando atrasos de horas no atendimento das chamadas para o INEM.

Depois de diversas denúncias de mortes de utentes alegadamente relacionadas com os atrasos no socorro, o Governo acabou por negociar, o que levou à suspensão da greve.