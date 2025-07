A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 29 anos, alegadamente pirómano, suspeito de atear dois incêndios, em 10 de junho e no domingo, em Folgosa, na Maia, distrito do Porto, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado enviado às redações, “o suspeito terá provocado o incêndio com recurso a chama direta, criando perigo para uma mancha florestal significativa, bem como para vários edifícios industriais ali instalados”.

Segundo a PJ, “a motivação para a prática destes atos assenta num fascínio pelo desenvolvimento do fogo e das operações de combate, sendo o próprio quem procura a ativação do socorro para poder presenciar as operações de combate ao incêndio”.

O detido, residente em Folgosa, “vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação”, segundo a PJ.

A detenção contou com a colaboração da GNR da Maia.