O segundo-comandante do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões, João Cardoso, disse à agência Lusa pelas 15:00 de hoje que há duas aldeias ameaçadas pelas chamas do incêndio que deflagrou na zona de Miuzela.

“Neste momento o incêndio está com três frentes ativas e há duas populações em risco: Casal das Donas e Sandiães. Vila Cova do Covelo já esteve, confinamos a aldeia, mas já está livre de perigo”, adiantou João Cardoso.

Fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões disse à agência Lusa que este incêndio, que teve início pelas 00:15, mobilizava, pelas 15:00, três meios aéreos e 121 operacionais.

Ainda no concelho de Penalva do Castelo, no distrito de Viseu, há um outro incêndio, desde as 20:16 de domingo, também em mato, em Valamoso, que mobiliza 75 operacionais e um meio aéreo, indicou a mesma fonte.

Na região Viseu Dão Lafões estão igualmente ativos três outros incêndios, estes no concelho de Nelas: em Vale de Madeiros, que desde as 14:19 mobiliza 73 operacionais e dois meios aéreos, em Folhadal, cujo alerta foi dado pelas 11:53 e está a ser combatido por 129 bombeiros, e em Senhorim, que começou pelas 11:34 e concentra 64 operacionais.