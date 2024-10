O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) abriu concurso para 130 casas de renda acessível, em 24 concelhos, com prioridade para agregados até aos 35 anos, famílias monoparentais e com quebras de rendimento, foi hoje anunciado.

Segundo anúncio no Portal da Habitação, abriram hoje “dois concursos para sorteio de 130 casas de renda acessível, no âmbito do Programa Arrendar para Subarrendar”, que irão atribuir “habitações de tipologias T1 a T5, em 24 concelhos” do país.

As habitações a sortear situam-se em Albufeira (distrito de Faro), Almada, Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras, Sintra, Vila Franca de Xira, Seixal (Área Metropolitana de Lisboa), Gondomar, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, Valongo, Vila Nova de Gaia (Área Metropolitana do Porto), Praia da Vitória (Açores), Caldas da Rainha (distrito de Leiria), Coimbra, Penacova (distrito de Coimbra), Ponte da Barca (distrito de Viana do Castelo) e Torres Vedras (distrito de Lisboa).

O concurso para a zona Norte abrange 22 alojamentos, com rendas que variam entre 219 euros (T1) e 287 euros (T4), enquanto o aviso para a região Sul integra 108 alojamentos, com rendas de 287 euros (T1 a T5).

De acordo com o IHRU, podem concorrer pessoas ou agregados familiares que cumpram os critérios de elegibilidade definidos no programa e condições estabelecidas nos avisos dos concursos, e será dada “prioridade aos agregados com idade até aos 35 anos, famílias monoparentais ou famílias com quebras de rendimento superiores a 20% face aos rendimentos dos três meses precedentes, ou no mesmo período homólogo do ano anterior”.

As candidaturas podem ser submetidas até 01 de novembro, através da plataforma ihruarrenda.portaldahabitacao.pt. e os interessados deverão obter previamente, na plataforma do Programa Arrendamento Acessível, um certificado de registo de candidatura.

Os sorteios das candidaturas admitidas a concurso irão decorrer em 05 de novembro, pelas 11:00, em ato público com transmissão ‘online’.