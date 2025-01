O homem detido na madrugada de quarta-feira por agressão a uma criança de dois anos e a uma militar da GNR no Cadaval ficou hoje sujeito a apresentações semanais e impedido de contactar as vítimas, segundo fonte da corporação.

De acordo com a fonte da GNR, o homem, de 39 anos, que também terá agredido a própria mãe, ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência (TIR) e proibido de se aproximar a menos de 300 metros das vítimas, por decisão de um Juiz de Instrução Criminal (JIC) do Tribunal de Loures, onde foi ouvido em primeiro interrogatório judicial.

Uma outra fonte ligada ao processo disse à agência Lusa que o homem, já conotado com anteriores atos de violência e consumo de substâncias estupefacientes, ficou também obrigado a acompanhamento psiquiátrico e a tratamento para a dependência de álcool e drogas.

O caso ocorreu na madrugada de quarta-feira (noite de passagem do ano), quando uma militar da GNR foi agredida quando foi chamada a uma ocorrência de violência doméstica no Cadaval, concelho do distrito de Lisboa, em que foi espancada uma criança de dois anos, disse então à Lusa fonte da corporação.

Na ocorrência foi também agredida uma mulher de 64 anos, alegadamente mãe do agressor, que foi encaminhada, juntamente com a militar da GNR, para o Hospital de Torres Vedras. Ambas tiveram alta no mesmo dia.

Fonte policial disse à agência Lusa na quarta-feira que a equipa da GNR foi alertada pela mãe da criança para uma situação de violência doméstica durante uma celebração de passagem de ano.

Ao chegar ao local, os dois elementos da GNR encontraram uma mulher de 64 anos numa situação de paragem cardiorrespiratória, que levou a uma intervenção inicial dos militares e posterior auxílio dos Bombeiros Voluntários do Cadaval.

De acordo com os relatos, o detido, que tem um historial de violência, inclusive contra as autoridades, no decorrer de uma discussão durante os festejos de passagem do ano, agrediu a criança, seu sobrinho, com um pontapé na cabeça.

O agressor estaria sob o efeito de álcool e drogas.

Ao confrontar o agressor, que estaria refugiado numa casa ao lado, a militar da GNR foi violentamente agredida, obrigando a equipa da guarda a pedir um reforço policial para consumar a detenção e conduzir o homem ao posto policial, segundo os relatos.