Um homem morreu hoje na sequência de um tiroteio no Barreiro, distrito de Setúbal, que envolveu três pessoas, adiantou à Lusa fonte da PSP.

A troca de disparos com armas de fogo envolveu dois homens e um outro homem e ocorreu pelas 17:50 na avenida Movimento das Forças Armadas, no Barreiro, referiu fonte da PSP.

Os disparos causaram ferimentos num homem, que estava na posse de uma arma de fogo, e que foi socorrido por terceiros e conduzido ao hospital do Barreiro, detalhou ainda.

O homem baleado morreu no hospital, acrescentou.

De acordo com a PSP, as motivações do tiroteio ainda são desconhecidas e os suspeitos fugiram para parte incerta.

Esta força policial está no local a realizar diligências e a aguardar a presença da Polícia Judiciária, a quem foram comunicados os factos, bem como ao Ministério Público, adiantou a mesma fonte.