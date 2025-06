Um homem de 23 anos foi detido por suspeita do homicídio, com arma branca, de um homem de 28 anos no dia 22 de maio no Bairro da Cova da Moura, na Amadora, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que o agressor e a vítima eram conhecidos de infância, estando ainda por apurar o motivo do crime.

A PJ, com o auxílio da divisão da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Amadora, no distrito de Lisboa, localizou e deteve o suspeito fora de flagrante delito na madrugada de sexta-feira.

O arguido foi sujeito a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva.