Guardas prisionais chegam a acordo com Governo e abdicam de greve geral

Os guardas prisionais vão passar a receber as horas extraordinárias na totalidade, na sequência de um acordo a assinar na quarta-feira com a ministra da Justiça, que contempla ainda outras reivindicações da classe, segundo o sindicato.
O presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), Frederico Morais, adiantou à agência Lusa que a estrutura ponderou participar na greve geral de 11 de dezembro e que tinha uma conferência de imprensa marcada para hoje de manhã, que acabou por desconvocar por o ministério de Rita Alarcão Júdice ter anuído com um acordo que contempla as principais reivindicações.
Segundo o dirigente sindical, o acordo, que será assinado na quarta-feira à tarde, além do pagamento da totalidade das horas extraordinárias, contempla alterações estatutárias a partir de janeiro, entre as quais concursos mais rápidos, iguais aos da PSP e da GNR, e promoções por antiguidade como naquelas duas forças de segurança.
Além destas questões consideradas essenciais, serão desbloqueadas 200 promoções a guarda principal (número que pode vir a ser aumentado durante as negociações) e a promoção de pelo menos 15 operacionais à categoria de chefes principais.
Frederico Morais adiantou à Lusa que perante a garantia de assinatura deste acordo com a tutela, a direção do sindicato decidiu desconvocar a sua participação na greve geral de 11 de dezembro.
O SNCGP faz parte da Comissão Coordenadora Permanente dos Sindicatos e Associações dos Profissionais das Forças e Serviços de Segurança (CCP), que reúne ainda representantes dos sindicatos da PSP, das associações sócio-profissionais da GNR, Polícia Marítima (PM) e da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).
Questionado pela Lusa sobre se a desvinculação da greve geral por via do acordo a assinar não compromete o sindicato no seio da (CCP), Frederico Morais respondeu que a estrutura “está solidária” com os princípios da greve geral, mas que não vai aderir pois a tutela respondeu favoravelmente “a alguns pontos cruciais” das negociações, que irão prosseguir para além da assinatura do acordo.
O dirigente sindical disse que toda esta situação foi comunicada e debatida com a CCP.
À margem do início do novo curso de formação de magistrados do Centro de Estudos Judiciários, a ministra da Justiça não comentou o acordo e admitiu aos jornalistas que foi “com surpresa” que soube da intenção de paralisação por parte dos guardas prisionais.
“Nos processos negociais, se há algum tema para conversar, conversa-se dentro de casa. Desde que tomámos posse, tivemos diversas reuniões com os guardas prisionais. Fizemos um esforço muito grande para procurar consensos”, disse Rita Alarcão Júdice.
SIGA FREITAS
Recentemente dei por mim a ver um humorista francês, o Paul Cabannes — vive no Brasil e fala um português com aquele veludo que nem os poetas se atrevem...
A proposta de Orçamento da Região Autónoma da Madeira (ORAM) para 2026, foi entregue na Assembleia Legislativa no passado dia 24 de novembro de 2025. Mais...
Escrevo-vos, esta semana, de fora da ilha, um semi-deslocado, como cantam os NAPA. Não fui forçado a sair, foi de maneira voluntariosa.
Quando assim é,...
Sou dos que me sinto honrado por Cristiano Ronaldo ser Madeirense.
Um Madeirense que, no maior espetáculo do mundo e que mais meios financeiros mexe,...
Recentemente, ao fazer zapping na TV, deparei-me com uns desenhos animados que falavam sobre a ideologia de género na RTP2. A minha curiosidade falou mais...
Há quatro semanas tive a oportunidade de escrever neste mesmo espaço de opinião que antevia a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas...
«Magic mirror on the wall, who’s the fairest one of all?»Walt Disney (1937), “Snow White and the Seven Dwarfs”
«Se puderes olhar, vê.Se puderes ver, repara»José...
A Justiça madeirense anda às turras consigo própria. E quem paga a fatura, como sempre, são os cidadãos.
Porquê? Porque parece não existir um entendimento...
Dois termos que começam pelas mesmas quatro letras do alfabeto, mas que dificilmente coexistem em harmonia: histeria e história. Um conhecimento sólido...
DO FIM AO INFINITO
Sim, o dono do Hotel da Vila observa a praça central ao luar desassossegado, muito desassossegado, porque tem medo que eu apareça de repente, mas o administrador...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
Enquanto os mercados financeiros globais permanecem voláteis, uma nova força originária do campo da blockchain está silenciosamente influenciando o destino de inúmeros investidores....
O Governo propõe um aumento de 15% nos serviços remunerados prestados pelas polícias, que passariam a ganhar 51,60 euros por quatro horas de serviço a...
O crescimento económico da Madeira foi hoje elogiado pelo ministro da Economia e da Coesão Territorial, presente na gala das ‘500 Maiores e Melhores Empresas’...
A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia anunciou hoje uma concentração junto à residência do primeiro-ministro no dia da greve geral e plenários...
No âmbito da comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Escola B1/PE da Ajuda recebeu a escritora Raquel Lombardi para a apresentação...
Miguel Albuquerque disse hoje, na sessão das 500 Maiores e Melhores Empresas, que o PIB para 2026 poderá ser de 8.460 ME.
Ao discursar na cerimónia, o...
Foi ao som da música, da dança e da animação de rua que arrancaram hoje as festividades natalícias na cidade do Funchal, com o evento ‘Magia do Natal no...
Em dia de comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Escola B1/PE da Ajuda recebeu a escritora Raquel Lombardi para a apresentação do...
A capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de agitação marítima forte, que deverá durar até às 18h00 de amanhã e apontou algumas recomendações.
Face...
A Associação “Garouta do Calhau” inaugurou esta quarta-feira o novo Centro de Dia e de Noite “Casa da Esperança”, instalado na antiga Quinta com mesmo...
Jorge Carvalho destacou, na inauguração do Centro de Dia e de Noite “Garouta do Calhau”, a importância da resposta social para uma população cada vez mais...