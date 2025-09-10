MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Nacional

Governo “não tem pressa” sobre revisão laboral, mas “não vai eternizar” discussão na concertação social

    Governo “não tem pressa” sobre revisão laboral, mas “não vai eternizar” discussão na concertação social
    Maria do Rosário Palma Ramalho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, ladeada por Adriano Rafael Moreira, secretário de Estado Adjunto e do Trabalho, e por Marisa Garrido, secretária de Estado da Administração Pública. MANUEL DE ALMEIDA / LUSA
Nacional
Data de publicação
10 Setembro 2025
18:54
Comentários

A ministra do Trabalho afirmou hoje que o Governo “não tem pressa” na negociação sobre o anteprojeto de revisão laboral, mas avisou que “não vai eternizar” a discussão na concertação social.

“O Governo não tem pressa relativamente à negociação”, dado que o anteprojeto “é muito grande” e “toca muitas matérias”, pelo que a “negociação deve ser profunda”, começou por afirmar a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, à saída da reunião de concertação social, em Lisboa.

Mas “o Governo não vai eternizar esta matéria na concertação social”, dado que “concertação social é uma das várias fases” do processo, acrescentou Rosário Palma Ramalho, sublinhando que, após este passo, o anteprojeto será convertido em “proposta de lei e seguirá para a Assembleia da República, onde haverá outra fase de debate”.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Têm razão os pescadores em estarem revoltados por considerarem que são quem menos ganha no negócio do peixe?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas