A Guarda Nacional Republicana (GNR) inicia hoje uma operação de fiscalização rodoviária em todo o país dirigida aos veículos pesados de mercadorias e passageiros, para garantir a segurança e detetar infrações, anunciou a corporação.

A GNR explica que a operação se prolonga até domingo e vai focar-se nas vias mais críticas, onde se verifique um maior volume de tráfego destes veículos.

O objetivo da operação é garantir as condições de segurança no transporte de pessoas e mercadorias e detetar infrações, tendo em vista um ambiente rodoviário mais seguro.

A GNR recorda, em comunicado, que a fiscalização de pesados de passageiros e mercadorias assume também um papel essencial na prevenção de acidentes com este tipo de veículos, “normalmente bastante gravosos e com fortes impactos na circulação rodoviária”.

Esta operação decorre no âmbito da Rede Europeia de Polícias de Trânsito (RoadPol), organização que envolve as polícias de trânsito da Europa e pretende melhorar a segurança e o cumprimento das normas rodoviárias. A RoadPol estabeleceu quatro áreas de atuação prioritárias no âmbito da segurança rodoviária: as estradas, os veículos, os utilizadores e a velocidade.

Estas operações de âmbito europeu têm como principal finalidade a criação de um ambiente rodoviário mais seguro, “através de uma intervenção simultânea sobre as principais causas de acidentes”, procurando influenciar os condutores a adotarem comportamentos mais seguros.

A GNR tornou-se membro da RoadPol no final de 2021.