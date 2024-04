As Festas do Santo Cristo dos Milagres, que anualmente juntam milhares de pessoas em Ponta Delgada, Açores, vão arrancar em 03 de maio, estando prevista uma missa em inglês para turistas e emigrantes, anunciou hoje a organização.

“No domingo, pelas 08:00 da manhã será celebrada missa em inglês na igreja paroquial de São José, orientada para turistas e alguns emigrantes que tenham mais dificuldades em entender o português”, adiantou o cónego Manuel Carlos Sousa Alves.

O reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo falava à comunicação social no convento da Esperança na apresentação das festas deste ano, que vão decorrer de 03 a 09 de maio.

Questionado pela realização da missa em inglês, Carlos Sousa Alves disse ser importante prestar esse “serviço às pessoas” que não entendem português.

“Muita gente vem de fora e não fala português. É importante prestar esse serviço e temos quem o faça em condições”, reforçou.

O ponto alto das festas está marcado para 05 de maio com a realização da procissão com a saída da imagem do Santo Cristo dos Milagres às 16:30.

As festividades serão presididas este ano pelo bispo Myron Cotta, proveniente de Stokcton, na Califórnia, “filho de pais açorianos, mas já nascido nos Estados Unidos”.

“Procuraremos não retocar o formato das festas porque qualquer alteração, por mais justificável que seja, causa ruído, pelo que iremos manter o formato das festas que existia antes da pandemia”, sinalizou.

O reitor do santuário mais importante da diocese açoriana apelou ainda à “contenção no consumo, respeito pelo ambiente” e para o cumprimento das “orientações dos agentes da autoridade”.

“A segurança das pessoas é um bem que nos deve preocupar a todos. Será inevitável surgirem alguns momentos de tensão e cada um deve usar as melhores qualidades humanas para ultrapassar as dificuldades”.

Relativamente à parte profana, o provedor da Irmandade do Senhor Santo Cristo avançou que deverão existir 10 a 12 espaços de restauração na avenida Kopke e que vão participar mais de 20 bandas filarmónicas no evento, destacando a presença da filarmónica Recreio dos Artistas da ilha Terceira.

O provedor Carlos Faria e Maia disse ainda que o desfile de viaturas no campo de São Francisco não consta do programa das festas por razões de segurança, uma vez que “atingiu um patamar que não é possível disciplinar”.

Na sessão foi ainda apresentada a capa que vai vestir a imagem do Santo Cristo este ano, tratando-se de uma oferta de uma família de crentes da freguesia de Santa Bárbara, em Ponta Delgada.

As maiores festas religiosas dos Açores recebem anualmente milhares de pessoas oriundas de todas as ilhas do arquipélago e do continente, bem como emigrantes oriundos dos Estados Unidos e do Canadá.

Segundo os dados históricos disponíveis, a primeira procissão em honra do Santo Cristo dos Milagres teve lugar em Ponta Delgada, em 11 de abril de 1700, ano em que a ilha de São Miguel foi abalada por fortes sismos.