Os dois ocupantes de um ultraleve que caiu hoje junto ao aeródromo de Cerval, em Vila Nova de Cerveira, distrito de Viana do Castelo, sofreram ferimentos ligeiros, disse à agência Lusa fonte do INEM.

Segundo a fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) os dois homens, de 67 e 41 anos, foram considerados “feridos ligeiros e transportados pelos bombeiros para o Hospital de Viana do Castelo”.

Fonte aeronáutica referiu anteriormente à Lusa tratar-se de um voo de instrução, com dois tripulantes, instrutor e aluno, acrescentando que o acidente aconteceu “na aproximação” ao aeródromo de Cerval.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) disse à Lusa ter sido notificado do acidente com o ultraleve, acrescentando que vai enviar ainda hoje uma equipa para o local no sentido de dar início à investigação para apurar as circunstâncias em que o acidente ocorreu.

O Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) mobilizou para o acidente uma viatura médica, uma ambulância de suporte imediato de vida e uma ambulância de socorro dos Bombeiros de Vila Nova de Cerveira.

A página da Internet da Proteção Civil refere que para o local foram enviados 25 operacionais apoiados por nove viaturas.

A Proteção Civil refere ainda que o acidente ocorreu em São Pedro da Torre, já no concelho vizinho de Valença.