A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem, de 28 anos, suspeito de ter esfaqueado um empregado de um restaurante em Estarreja, no distrito de Aveiro, informou hoje aquele órgão de polícia criminal.

Segundo um comunicado da PJ, o detido está “fortemente indiciado na prática do crime de homicídio, na forma tentada, cometido na madrugada do passado dia 27 de janeiro, em Estarreja”.

“O detido envolveu-se em confronto físico com um homem, empregado de um estabelecimento de restauração, onde tinha jantado nessa noite, agredindo a vítima com uma arma branca, desferindo-lhe vários golpes e atingindo-a no peito em zona vital”, lê-se na mesma nota.

A PJ refere ainda que as agressões tiveram lugar no estacionamento do restaurante, tendo existido uma discussão prévia no interior do mesmo e que motivou a espera e as consequentes agressões.

“A vítima, com 24 anos, foi ferida com gravidade, com lesões que a colocaram em perigo a vida e obrigaram a assistência médica hospitalar de urgência”, salienta a Judiciária.

O detido será presente às autoridades judiciárias competentes na Comarca de Aveiro, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.