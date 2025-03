Portugal continental vai continuar hoje com aguaceiros por vezes fortes, pontualmente de granizo e acompanhados de trovoada, tendo sido emitido aviso amarelo para 13 distritos do continente, disse a meteorologista Paula Leitão.

“Na terça-feira, os aguaceiros vão diminuir de intensidade, mas na quarta-feira o estado do tempo volta a agravar-se com aguaceiros fortes, agitação marítima e neve. A tendência é para continuar a chover durante a semana com a passagem de sucessivos sistemas frontais sempre a formar novas depressões com sistemas frontais associados no Atlântico que vão passando sucessivamente”, disse.

Os distritos de Viseu, Évora, Guarda, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Portalegre vão estar sob aviso amarelo entre as 09:00 e as 21:00 de hoje.

Em declarações à agência Lusa, a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adiantou que a situação vai agravar-se gradualmente ao longo da manhã com a aproximação de uma linha de instabilidade, que já está a dar alguma chuva na faixa costeira a norte do Cabo Raso.

“Mas será a partir do meio da manhã de hoje que a situação será mais intensa com aguaceiros por vezes fortes, acompanhados de trovoada e ocasionalmente pode ocorrer granizo. Por isso, já foram emitidos avisos”, disse.

De acordo com Paula Leitão, foi também emitido aviso amarelo para Faro, Setúbal, Lisboa e Beja por causa do vento forte com rajadas até aos 75 quilómetros por hora, em especial no litoral, entre as 12:00 de hoje e até às 00:00 de terça-feira.

Sob aviso amarelo estão também os distritos da Guarda, Castelo Branco, Vila Real e Braga por causa da queda de neve acima de 1.000/1.200 metros até às 12:00 de terça-feira.

“Temos também aviso amarelo de agitação marítima na costa ocidental a norte do Cabo Espichel”, disse.

O Instituto emitiu aviso amarelo para Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja até às 09:00 de terça-feira devido à agitação marítima forte.

O IPMA colocou igualmente a costa Norte da ilha da Madeira e a ilha de Porto Santo sob aviso laranja até às 09:00 de hoje, passando depois a amarelo até às 18:00 de hoje por causa da agitação marítima.

A costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira também estarão com aviso amarelo devido à chuva, passando a aguaceiros, por vezes fortes entre as 21:00 de terça-feira e as 03:00 de quarta-feira.

As regiões montanhosas da ilha da Madeira estão ainda sob aviso amarelo entre as 21:00 de terça-feira e as 03:00 de quarta-feira devido ao vento de sudoeste rodando para oeste, com rajadas até 100 quilómetros por hora.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão desde sexta-feira com chuva e vento fortes, queda de neve e agitação marítima devido à passagem da depressão Jana.