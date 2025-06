Inaia, uma menina luso-francesa de 11 anos, está a enfrentar uma dura batalha contra um cancro no cérebro. A sua história, marcada pela coragem e esperança, foi partilhada pelo jornal A Bola, que se cruzou com o pai da criança, Joaquim, emigrante em França, em Munique, onde ambos aguardam com expectativa o jogo da seleção portuguesa frente à Alemanha, hoje, às 20h00, na Allianz Arena.

“A minha menina de 11 anos tem um cancro no cérebro, não sabemos quanto tempo de vida é que ela tem. Tudo o que posso fazer por ela, eu faço”, disse aquele jornal, revelando o objetivo de concretizar um sonho da filha: conhecer Cristiano Ronaldo.

“Estamos aqui há dois dias e gostava de concretizar esse sonho à minha filha, comprei bilhetes muito bons”, acrescentou, lembrando as limitações médicas da menina.

A história de resiliência da menina tem gerado uma onda de solidariedade nas redes sociais.