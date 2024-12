Cinco pessoas morreram e 15 ficaram gravemente feridas em acidentes nas estradas portuguesas entre sexta e segunda-feira passadas, anunciou hoje a GNR na divulgação dos dados provisórios da operação “Natal e Ano Novo 2023/2024”.

O número de vítimas fica muito acima do que foi registado na mesma altura do ano passado, quando a GNR avançava ter registado um morto e sete feridos graves.

Este ano, foram contabilizados, nos dias em causa, 617 acidentes que provocaram também 201 feridos ligeiros, refere a GNR, em comunicado hoje divulgado.

Os cinco mortos eram todos homens, com idades entre os 34 e os 64 anos, tendo quatro sido vítimas de despistes e um outro de uma colisão.

Os despistes aconteceram em Viseu, Leiria, Lisboa e Faro e a colisão em Setúbal.

A operação implicou ainda a detenção de 157 pessoas por estarem a conduzir com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, mas, no total, foram registados 256 condutores com excesso de álcool.

Além disso, foram também detidas 83 pessoas por conduzirem sem carta.

As autoridades aplicaram ainda 9.980 contraordenações, a maior parte das quais (1.962) por excesso de velocidade, mas também 99 por excesso de álcool no sangue e 237 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

Dos condutores que receberam contraordenações, 119 estavam a usar o telemóvel enquanto viajavam, 788 não tinham feito a inspeção periódica obrigatória e 294 não tinham o seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Ao todo, entre as 00:00 do dia 27 de dezembro e as 23:59 do dia 30 de dezembro foram fiscalizados 43.677 condutores.

Segundo garante a GNR, a operação vai continuar a dar prioridade à condução sob a influência do álcool e substâncias psicotrópicas, aos excessos de velocidade e uso de telemóvel, mas também à utilização correta do cinto de segurança e sistema de retenção de crianças, às inspeções periódicas e à existência de seguro válido.

As autoridades estarão também “especialmente atentas” à “incorreta execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem”.