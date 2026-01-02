Buscas por Maycon Douglas são retomadas este sábado na Nazaré

As buscas por Maycon Douglas, de 26 anos, antigo concorrente da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos (TVI), que, alegadamente, se encontra desaparecido desde a madrugada de 31 de dezembro, na Nazaré, foram suspensas e serão retomadas no sábado, informou a Capitania do Porto da Nazaré.
“As buscas foram suspensas cerca das 17h00, sem resultados das diligências feitas durante a tarde, e que incluíram mergulho”, disse à agência Lusa o comandante do Porto, João Severino Lourenço.
Nas operações de busca, coordenadas pelo capitão do Porto e comandante da Polícia Marítima da Nazaré, estiveram empenhados, além da equipa de mergulhares, tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré e elementos do Comando Local da Polícia Marítima.
“Durante o fim de semana não serão realizados mergulhos, mas vão continuar a realizar-se buscas por terra e no mar, devendo a situação ser reavaliada na segunda-feira, acrescentou João Severino Lourenço.
De acordo com notícias avançadas pela TVI, o carro do jovem foi encontrado a seis metros de profundidade. Adiantou o canal de televisão, que a viatura passou junto ao farol do Forte de São Miguel Arcanjo, derrubando as baias de segurança existentes no local.
Foi ainda avançado que um casaco pertencente a Maycon Douglas foi também encontrado. Renata reis, a ex-namorada, que conheceu no reality show, apelou nas redes sociais para que não sejam partilhadas notícias falsas sobre o sucedido deixando as autoridades trabalharem.
A Polícia Marítima iniciou na quinta-feira as buscas pelo jovem de 26 anos que, alegadamente, se encontra desaparecido desde a madrugada de quarta-feira, naquele concelho do distrito de Leiria.
Segundo a Autoridade Marítima Nacional, (AMN), as operações, que decorrem junto ao farol de São Miguel Arcanjo, na Nazaré, tiveram início na sequência de um alerta da PSP, às 8h50 de quinta-feira, a informar que se encontravam destroços de uma viatura junto ao local.
Foram “de imediato ativados” tripulantes da estação salva-vidas e a Polícia Marítima da Nazaré, que quando chegaram ao local constataram existir uma forte probabilidade de a viatura estar dentro de água, pelo que foi mobilizado um grupo de mergulho forense para buscas subaquáticas.
Num comunicado emitido na quinta-feira, a AMN acrescentou que os mergulhadores detetaram a viatura submersa e constataram que não se encontrava ninguém no seu interior, nem na área circundante.
Além dos operacionais empenhados nas operações de busca, foi ativado o gabinete de psicologia da Polícia Marítima.
