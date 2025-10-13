MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Nacional

Brueckner nega envolvimento no desaparecimento de Madeleine McCann

    Brueckner nega envolvimento no desaparecimento de Madeleine McCann
    Suspeito alemão diz que tudo não passa de um “grande espectáculo”. DR
Redação

Nacional
Data de publicação
13 Outubro 2025
18:38
Comentários

O principal suspeito pelo desaparecimento de Madeleine McCann, em 2007, no Algarve, negou qualquer relação com o caso em estrevista a um jornalista alemão.

Quanto questionado sobre o desaparecimento da criança inglesa, à época com três anos, Christian Brueckner respondeu: “Não, claro que não”, acrescentando que tudo não passa de “um grande espectáculo” destinado a criar um “fantasma” a quem “deram o nome de Christian Brueckner.

Com um longo historial criminal, Brueckner, de 48 anos, está sob vigilância da polícia alemã e foi associado ao caso de Madeleine McCann devido a um número de telefgfonte localizado perto do local do desaparecimento, na Praia da Luz, na noite em que a criança desapareceu.

“Temos provas sólidas que o ligam ao desaparecimento da criança”, reiterou Hans-Christian Wolters, procurador-geral que lidera a investigação do caso.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Carmo Marques

HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA

Marmelos
10/10/2025 08:00

Está a chegar a época do marmelo. Sim, já estou a imaginar algum dos meus leitores a segredar para os seus botões: “o que não faltam por aí são marmelos,...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas