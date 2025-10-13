Brueckner nega envolvimento no desaparecimento de Madeleine McCann

O principal suspeito pelo desaparecimento de Madeleine McCann, em 2007, no Algarve, negou qualquer relação com o caso em estrevista a um jornalista alemão.

Quanto questionado sobre o desaparecimento da criança inglesa, à época com três anos, Christian Brueckner respondeu: “Não, claro que não”, acrescentando que tudo não passa de “um grande espectáculo” destinado a criar um “fantasma” a quem “deram o nome de Christian Brueckner.

Com um longo historial criminal, Brueckner, de 48 anos, está sob vigilância da polícia alemã e foi associado ao caso de Madeleine McCann devido a um número de telefgfonte localizado perto do local do desaparecimento, na Praia da Luz, na noite em que a criança desapareceu.

“Temos provas sólidas que o ligam ao desaparecimento da criança”, reiterou Hans-Christian Wolters, procurador-geral que lidera a investigação do caso.