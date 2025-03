AR/Censura: PCP pede que não se espere por moção de confiança e se derrube já Governo

A líder parlamentar do PCP pediu hoje que não se espere pela moção de confiança anunciada pelo Governo e se derrube já o executivo, considerando que “arrastar a atual situação não beneficia nada nem ninguém”.

“Não é preciso esperar por uma qualquer moção de confiança. Arrastar a atual situação não beneficia nada, nem ninguém. A decisão pode ser já ser tomada hoje, clarificando já a situação. Não há motivos para adiar a saída de um Governo derrotado”, declarou Paula Santos no encerramento do debate da moção de censura do PCP ao Governo.

A líder parlamentar perguntou se “alguém acha que há algum esclarecimento que vai alterar o que já se sabe: que há de facto promiscuidade entre o exercício de cargos políticos e interesses particulares e que as opções políticas deste Governo não resolvem os problemas, são o principal problema”.

“Por isso, se o Governo não merece confiança, e não merece, se as suas políticas são desastrosas para o povo e o País, e são, só há uma solução: acompanhar o PCP nesta moção de censura”, apelou.