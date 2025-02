A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) homenageou António Barros, da Agência Abreu, com a Medalha de Ouro de Mérito Turístico, marcando o início das comemorações do 75.º aniversário da associação.

Com 33 anos de carreira no setor, sempre na Agência Abreu, António Barros é reconhecido pela sua liderança, ética, visão estratégica e capacidade de execução.

O presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, destacou a carreira exemplar de Barros e a sua colaboração constante.

“O Dr. António Barros é um dos nossos, com uma carreira exemplar, que quisemos honrar, criando, com esta homenagem, o melhor arranque possível para as comemorações de um ano tão importante. O Dr. António Barros tem sido sempre, todos os dias, absolutamente colaborante e insubmisso, como todos queremos ser. Como a APAVT sempre tem sido!”, afirmou o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira.

Por sua vez, Barros agradeceu a distinção, atribuindo-a às equipas da Agência Abreu e ao trabalho coletivo, lembrando também o marco histórico da empresa.

“É gratificante receber esta distinção pela dedicação à Agência Abreu, que este ano atinge mais um marco histórico, ao completar 185 anos de história. Embora entregue a título pessoal, esta medalha representa, essencialmente, o compromisso e a entrega das nossas equipas ao longo das últimas décadas. É a elas que devemos o sucesso coletivo da empresa e a contribuição para um setor que tem a capacidade de se reinventar e superar-se todos os dias, e para o qual a APAVT desempenha inequivocamente um papel de enorme relevo”, disse, por seu turno, o homenageado, António Barros.