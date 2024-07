Os agricultores submeteram mais 1.300 candidaturas ao Pedido Único, face ao ano anterior, anunciou hoje, no parlamento, o ministro da Agricultura, que destacou o empenho dos técnicos.

“Quero referir o sucesso e empenho dos Técnicos do PU [Pedido Único]. Tivemos mais 1.300 candidaturas do que no ano passado”, indicou o ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, em resposta aos deputados, na Assembleia da República.

Segundo dados publicados pelo Ministério da Agricultura, foram recebidas 185.841 candidaturas ao Pedido Único (PU).

Em 2023, tinham sido submetidas 184.091. Neste período, verificou-se assim um acréscimo de 1.383 candidaturas.

Conforme precisou o ministério à Lusa, “verifica-se que as áreas candidatas são semelhantes às do PU2023, com variações derivadas dos ajustes que os agricultores fazem às suas explorações”.

A exceção constatou-se no ecorregime A.3.6 – Práticas promotoras da biodiversidade, onde houve “um aumento da procura para o dobro do valor do ano anterior”.

O PU é um pedido de pagamento direto das ajudas que fazem parte dos regimes sujeitos ao SIGC - Sistema Integrado de Gestão e Controlo.

Por distrito, destacam-se, este ano, Bragança (28.925 candidaturas), Vila Real (21.897) e Guarda (14.737).

No sentido inverso, encontram-se, entre outros, Leiria (3.978), Faro (5.203) e Portalegre (5.922).

Este pedido abrange os pagamentos diretos, os apoios associados, ecorregimes, desenvolvimento rural, pagamentos da rede natura, a manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas e as medidas florestais.