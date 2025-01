Açores asseguram alojamento em Lisboa para doentes deslocados e acompanhantes

O Governo dos Açores celebrou um protocolo para garantir alojamento aos utentes deslocados em Lisboa em situação de doença e acompanhantes, medida que entra em vigor na quarta-feira, anunciou hoje a Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social.

Segundo o executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), com este protocolo os utentes são responsáveis pelo pagamento até um montante máximo 34,42 euros por noite, correspondente a 60% do valor da comparticipação diária (sobre o escalão A), ficando o remanescente a cargo da Direção Regional da Saúde.

Quanto às marcações para o alojamento, são efetuadas pelo Serviço de Apoio ao Doente Deslocado, mediante pedido dos Serviços Sociais do hospital da área de referência do utente.

Citada numa nota de imprensa, a secretária regional da Saúde, Mónica Seidi, sublinha que “esta será uma forma muito mais cómoda de alojar os doentes que têm de se deslocar a Lisboa”, além de criar “um maior equilíbrio entre estas deslocações e as que se realizam à cidade do Porto, onde o alojamento já estava assegurado com estabilidade”.

Mónica Seidi recorda que, nos últimos anos, os doentes deslocados têm reportado “enormes dificuldades” face ao aumento de custos com a estadia, sobretudo na cidade de Lisboa.

“Desenvolvemos inúmeros contactos, até conseguir encontrar esta solução que não resolve a totalidade das situações, mas efetivamente é uma grande ajuda, pelas condições que os apartamentos apresentam”, salienta.

De acordo com os dados disponibilizados, em 2023 e 2024 o valor das diárias no âmbito da deslocação de utentes ultrapassou os cinco milhões de euros.

Ainda segundo a Secretaria Regional, ao longo de 2023 o valor das diárias foi de 3,2 milhões de euros e de 2,3 milhões até setembro de 2024.

Mónica Seidi refere também que “a presença do acompanhante continua a ser um apoio fundamental, mesmo tendo em conta que este serviço é de proximidade e que os utentes são acompanhados de perto”.