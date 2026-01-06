Venezuela: Supermercados com poucas mercadorias e a preços mais altos

Muitos estabelecimentos comerciais continuavam hoje encerrados em Caracas, enquanto supermercados e farmácias retomaram atividade, embora com algumas mercadorias a esgotar e outras com preços mais altos, três dias depois do ataque norte-americano e detenção de Nicolás Maduro.
“Estive em Quinta Crespo [mercado em Caracas] e queriam cobrar os ovos a 800 bolívares por dólar, apesar de a cotação oficial ser de 308. Nos últimos dias os preços de vários produtos subiram várias vezes”, explicou uma portuguesa à agência Lusa.
Cristina Abgail, empregada de escritório, está de férias e já não se surpreende com os preços dos produtos, que diz subirem sempre em janeiro, mas, desta vez, “estão a ultrapassar todos os limites”.
“Em janeiro temos ainda mais uma situação a complicar tudo, a de que muitas empresas de distribuição de alimentos fazem férias, e por isso a distribuição só começa depois do dia 15. As pessoas a fazer compras com nervosismo acabam a comprar mais do que precisam e fazem uma gestão diferente do produtos”, comentou.
Vários comerciantes explicaram à Lusa, por telefone, que continua a haver combustível, mas há receios de uma eventual rutura de stocks e sobre a capacidade de reabastecer o mercado.
“Depois temos o problema de qual será o custo da reposição dos produtos. Temos que vender a preços oficiais que estão sempre a mudar e isso poderá representar dificuldades, porque os custos já mudaram e porque é preciso mais dinheiro para se abastecer com as mesmas coisas”, explicou um comerciante.
Araida Garcia esteve hoje de manhã numa farmácia na capital venezuelana e já encontrou menos de dez pessoas à espera, depois de dois dias de filas intensas.
“As temperaturas estão a baixar e o frio está a chegar. As gripes e constipações fazem-se sentir. Consegui comprar alguns anti-gripais e antibióticos para ter em casa, para estar preparada”, disse, sublinhando que tem um filho de 06 anos.
Vários comerciantes descreveram ainda o ambiente em Caracas como “calmo, mas tenso e expectante”, com presença das forças de segurança em várias áreas da cidade e a realizarem inspeções a motoristas e viaturas, principalmente ao início do dia e à noite.
Alguns estabelecimentos estão a funcionar em horário reduzido, encerrando pelas 16:00 horas locais (20:00 em Lisboa).
“Muitos [polícias] estão vestidos de preto e com a cara parcialmente tapada, o que causa algum receio. Fui parado três vezes quando ia para o meu negócio. Depois de verificarem a identificação e inspecionarem o carro, deixaram-me avançar”, descreveu um deles.
O transporte público de passageiros está a funcionar, mas também com poucos passageiros, numa altura em que muitas pessoas estão de férias, fora de Caracas.
Os Estados Unidos lançaram no sábado “um ataque em grande escala contra a Venezuela” para capturar e julgar o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher, Cilia Flores, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.
Maduro e a mulher prestaram na segunda-feira breves declarações num tribunal de Nova Iorque para responder às acusações de tráfico de droga, corrupção e branqueamento de capitais e ambos declararam-se inocentes. A próxima audiência está marcada para 17 de março.
A vice-presidente executiva, Delcy Rodríguez, assumiu a presidência interina do país com o apoio das Forças Armadas.
A comunidade internacional dividiu-se entre a condenação ao ataque dos Estados Unidos a Caracas e saudações pela queda de Maduro.
A União Europeia defendeu que a transição política na Venezuela deve incluir os líderes da oposição María Corina Machado e Edmundo González.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a ação militar dos EUA poderá ter “implicações preocupantes” para a região, mostrando-se preocupado com a possível “intensificação da instabilidade interna” na Venezuela.
AQUINTRODIA
Ainda estoiravam as detonações dos festejos do Novo Ano, ainda não se haviam arrumado os fraques e as lantejoulas e já o mundo se surpreendia com mais...
O ano de 2025 foi um ano bom para a Madeira e para a generalidade dos Madeirenses. Voltámos a ter estabilidade política e também fruto disso mais um ano...
Não choraremos Maduro. Pelo contrário. O chavismo, regime autoritarista, típico do fascismo tropical, repressivo, violento, predador das riquezas do país,...
Imaginemos um bairro antigo. Não é um bairro perfeito, mas é um bairro organizado. Há regras básicas, um entendimento comum e uma memória coletiva de algo...
Leandro Silva era, até há bem pouco tempo, um perfeito desconhecido. Pelo menos para mim era... A única vez que me tinha cruzado com ele foi no Mercado...
A paz é um conceito amplamente debatido, no entanto, é raramente compreendido na sua dimensão. Muitas vezes, é vista apenas como a ausência de conflitos...
A recente visita da Inspeção Regional de Atividades Económicas ao Mercado de Santana chocou meia Madeira e silenciou a outra metade.
Na verdade, o que aconteceu...
Ser especialista pode considerar-se quem terá um conhecimento aprofundado e sistemático numa área específica, sustentado por formação, investigação e prática,...
Janeiro não me parece um começo. Parece-me uma margem. Aquele espaço em branco que acompanha o texto sem o apressar, onde não se escreve para avançar,...
DO FIM AO INFINITO
Sempre que transito de um ano para outro, penso que o mais extraordinário que me poderá acontecer no novo ano é morrer. Sem dúvida. Morrer é mesmo o mais...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
Bom dia!
O edifício que durante anos acolheu a sede do Banif, no centro do Funchal, já foi alugado a um grupo nacional para ser transformado num hotel....
O Vitória de Guimarães garantiu esta noite a passagem à final da Taça da Liga, ao vencer, de reviravolta, o Sporting por 2-1.
Em Leiria, os lisboetas adiantaram-se...
O Presidente norte-americano, Donald Trump, está a avaliar com a sua equipa “múltiplas alternativas” para tomar posse do território dinamarquês da Gronelândia,...
A Segurança Social e a Caixa Geral de Aposentações só vão aplicar as novas tabelas de retenção do IRS em fevereiro, fazendo nessa altura o acerto do imposto...
Boa sorte!...
O Grupo D’Repente, composto por cinco músicos madeirenses, tem vindo a consolidar-se no panorama musical com um trabalho autoral, que mistura influências...
As famílias Amorim, Soares dos Santos, Guimarães de Mello e Azevedo dominaram, em 2025, o ‘ranking’ das 50 mais ricas em Portugal, com os patrimónios agregados...
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou hoje os compromissos alcançados sobre as garantias de segurança ocidentais para a Ucrânia, considerando...
O grupo parlamentar do JPP refere que foi contactado por um grupo de apicultores da Região Autónoma da Madeira a solicitar a intervenção urgente do partido...
O Governo dos Açores vai apresentar uma anteproposta de lei para alterar o Subsídio Social de Mobilidade e eliminar a obrigação de apresentação de comprovativos...