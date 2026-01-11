Venezuela: Maduro diz estar “bem” e pede para ninguém ficar triste, garante o filho

O presidente deposto da Venezuela, Nicolas Maduro, garantiu hoje estar bem e pediu para que ninguém fique triste, através de declarações feitas na prisão e transmitidas aos seus advogados, segundo o filho do ex-chefe de Estado.
“Estamos bem. Somos lutadores”, declarou Nicolas Maduro a partir da prisão nos Estados Unidos, segundo o seu filho, num vídeo publicado no sábado pelo partido no poder na Venezuela.
“Não fiquem tristes”, disse Maduro, que está preso em Nova Iorque com a mulher, a primeira-dama Cilia Flores, relatou Nicolas Maduro Guerra, filmado durante uma reunião do PSUV (Partido Socialista Unido da Venezuela) em Caracas no sábado.
Acusados de tráfico de droga, Nicolas Maduro e Cilia Flores declararam-se inocentes perante a justiça norte-americana, na segunda-feira.
Ambos vão ficar detidos nos Estados Unidos até à próxima audiência, marcada para 17 de março.
Cerca de mil simpatizantes marcharam no sábado pelas ruas de Caracas com cartazes proclamando “Queremos o seu regresso” e entoando “Maduro e Cilia são a nossa família!”.
Os apelos para manifestar apoio ao líder socialista deposto são diários desde a operação militar norte-americana de 03 de janeiro.
A manifestação coincidiu também com o aniversário da tomada de posse de Maduro para um terceiro mandato, após as eleições de 2024, denunciadas pela oposição como fraudulentas.
A televisão pública transmitiu uma visita da presidente interina Delcy Rodriguez a uma feira agrícola em Petare, um bairro emblemático de Caracas, onde também se realizou uma pequena manifestação a favor de Maduro.
“Não vamos descansar um único minuto até recuperarmos o Presidente”, disse Rodriguez, acrescentando: “Vamos salvá-lo, com certeza que sim”.
