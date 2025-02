Várias infraestruturas energéticas foram incendiadas na Rússia após um ataque ucraniano com dezenas de ‘drones’, de acordo com as autoridades e os meios de comunicação locais.

Setenta ‘drones’ foram intercetados e destruídos durante a noite em seis regiões russas, incluindo Rostov e Volgogrado (sudoeste), informou o Ministério da Defesa russo em comunicado.

Kiev intensificou os seus ataques aéreos contra instalações militares e energéticas russas nos últimos meses, uma campanha descrita como uma resposta ao bombardeamento da Rússia contra as suas cidades e rede elétrica.

Na região de Volgogrado, “um ataque maciço de ‘drones’ aéreos” provocou um “incêndio numa refinaria de petróleo”, sem causar feridos, segundo um comunicado da administração regional publicado no Telegram.

Em Astrakhan, o ataque teve como alvo “locais de infraestruturas energéticas”, provocando um incêndio, disse o governador regional Igor Babushkin no Telegram.

Segundo os meios de comunicação locais, o incêndio começou numa grande unidade de processamento de gás da gigante russa Gazprom.

A Ucrânia confirmou o ataque às instalações energéticas, mas não assumiu a responsabilidade.

“Mais uma vez, algo está a atingir a refinaria de petróleo de Volgogrado”, escreveu no Telegram o responsável ucraniano Andrii Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação, um meio de comunicação do Governo.

Segundo Kiev, estes eram dois locais importantes para o fornecimento e financiamento do exército russo.