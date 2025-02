Ucrânia: Zelensky diz a Vance que quer “garantias de segurança” antes de negociações de paz

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmou hoje numa reunião com o vice-presidente norte-americano, JD Vance, que a Ucrânia quer “garantias de segurança” antes de quaisquer negociações para pôr fim à guerra com a Rússia.

Pouco antes de se reunir com Vance à margem da Conferência de Segurança de Munique, Zelensky declarou que só concordará em encontrar-se pessoalmente com o Presidente russo, Vladimir Putin, depois de um plano comum ser negociado com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Vance disse a Zelensky que os Estados Unidos pretendem alcançar uma “paz duradoura” na Ucrânia, “uma paz que não mergulhe a Europa de Leste em conflito dentro de apenas alguns anos”, na reunião que mantiveram, que o vice-presidente norte-americano classificou como “uma boa conversa”, a que se seguirão mais “nos próximos dias, semanas e meses”.