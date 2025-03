Ucrânia: Zelensky confirma retoma de contactos com os EUA

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou hoje que os governos ucraniano e norte-americano já começaram a trabalhar para atingir um tratado de paz e espera que “os primeiros resultados” cheguem na próxima semana.

“Todos podem ver o quão rápido os acontecimentos estão a desenrolar-se”, disse Zelensky numa mensagem na qual confirmou contactos telefónicos entre o seu chefe de gabinete, Andri Yermak, e o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Mike Waltz, como passo preliminar para uma reunião presencial.

De acordo com Yermak, os dois discutiram novos passos em direção a “uma paz justa e duradoura” e posições coordenadas, depois de a visita de Zelensky a Washington na semana passada ter terminado abruptamente, na sequência de uma discussão pública com o Presidente dos EUA, Donald Trump.

Yermak manteve também nas últimas horas conversações com conselheiros do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e do Presidente francês, Emmanuel Macron, dois líderes europeus particularmente envolvidos neste novo cenário de contactos diplomáticos.

A presidência francesa esclareceu, no entanto, que não está previsto que Macron participe numa eventual viagem a três aos Estados Unidos com Starmer e Zelensky, logo após o porta-voz do Governo francês ter deixado essa opção em aberto.

Zelensky disse ainda que as autoridades ucranianas estão a preparar a reunião extraordinária dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) convocada para quinta-feira, em Bruxelas, na qual a ofensiva russa na Ucrânia e a perspetiva de paz desempenharão um papel central.

“Precisamos de relançar o progresso no caminho europeu”, disse o líder ucraniano, que espera poder desbloquear os primeiros capítulos da adesão da Ucrânia à UE a curto prazo.