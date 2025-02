A NATO inaugurou hoje na cidade polaca de Bydgoszcz (norte) um centro de análise e formação partilhado com a Ucrânia, o primeiro deste tipo criado pela Aliança Atlântica e um país terceiro.

Presente na inauguração, a vice-secretária-geral da NATO, Radmila Szekerinska explicou que o Centro Conjunto de Análise, Formação e Educação (JATEC, no original inglês) “é uma instituição única no seu género”, que permitirá à NATO “analisar as conclusões da defesa da Ucrânia contra a Rússia”, referindo-se ao conflito prestes a completar três anos.

“Vamos ouvir, aprender e agir com base na experiência dos nossos amigos ucranianos que lutaram tão heroicamente contra a agressão russa”, segundo a responsável, caracterizando a Ucrânia como “um parceiro próximo” dos aliados e manifestou-se confiante de que o novo centro aproximará Kiev e a NATO.

De acordo com Szekerinska, a “valiosa experiência dos corajosos combatentes ucranianos” e a formação fornecida pelos Aliança aos militares ucranianos irão promover “a interoperabilidade total entre as tropas da NATO e as Forças Armadas ucranianas”.

Também recordou o compromisso dos aliados em 2024 de apoiar a Ucrânia com 40 mil milhões de euros em 2024 “foi ultrapassado”, fixando-se no “50 mil milhões, metade dos quais provenientes da União Europeia e do Canadá”.

“A NATO é responsável por 99% da ajuda militar recebida pela Ucrânia”, disse Szekerinska, acrescentando que “quanto mais forte for a Ucrânia nas negociações, mais hipóteses tem de chegar a um acordo de paz duradouro”.

O ministro da Defesa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, afirmou que “a criação desta instituição conjunta mostra que a Ucrânia está a aproximar-se da NATO e a tornar-se um parceiro estratégico” da aliança”.

A JATEC será dirigida pelo general polaco Wojciech Ozga.