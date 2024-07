As autoridades militares da Ucrânia garantiram hoje que as forças navais russas retiraram das costas da península da Crimeia – território ucraniano anexado por Moscovo em 2014 – o último navio patrulha da sua frota do mar Negro.

“O último barco-patrulha da frota do mar Negro da Federação Russa está agora a deixar a nossa Crimeia. Lembre-se deste dia”, comemorou o porta-voz da marinha ucraniana, Dmitro Pletenchuk, segundo a agência de notícias UNIAN.

Na ausência de uma frota naval capaz de combater os navios militares russos no Mar Negro, a Ucrânia utilizou ‘drones’ navais para tentar expulsar a Rússia da área. A Ucrânia afirma ter destruído ou danificado cerca de 30 navios russos.

No início do mês, o comandante da marinha ucraniana, vice-almirante Oleksi Neizhpapa, disse que a determinação ucraniana forçou a Rússia a deslocar os seus navios da costa da Crimeia para outros portos mais seguros no Mar Negro.