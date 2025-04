Um trabalhador faleceu esta sexta-feira na Rua das Levadas, em Santa Cruz, alegadamente vítima de doença súbita. Apesar da rápida intervenção da equipa médica da EMIR e dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

Conforme estipulado por lei, foram acionadas as autoridades de saúde e as forças de segurança, bem como uma equipa da Inspeção Regional do Trabalho, uma vez que se trata de um caso de morte em contexto laboral.

As circunstâncias do óbito estão agora a ser analisadas pelas entidades competentes.