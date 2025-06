Ucrânia: EUA desviaram para o Médio Oriente 20 mil mísseis prometidos por Biden diz Zelensky

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que os Estados Unidos desviaram 20 mil mísseis prometidos à Ucrânia pelo governo anterior de Joe Biden, transferindo-os para a região do Médio Oriente.

“O governo anterior tinha um secretário de Defesa, [Lloyd] Austin, e decidimos sobre um projeto; contávamos com este projeto de 20 mil mísseis para combater os [drones iranianos] Shaheed”, disse Zelensky numa entrevista à televisão norte-americana ABC, na qual acrescentou que o projeto “não era caro, mas era tecnologia especial”.

Depois, acrescentou: “Por isso contávamos com esses 20 mil mísseis, mas esta manhã, o meu ministro da Defesa disse-me que os Estados Unidos enviaram-nos para o Médio Oriente”, lamentou.

De acordo com a agência espanhola Europa Press, esta não é a primeira informação sobre o envio de tecnologia de defesa essencial para a Ucrânia para o Médio Oriente por decisão do governo do atual presidente dos EUA, Donald Trump.

Na entrevista, o presidente ucraniano abordou também a questão da troca de prisioneiros acordada com a Rússia, queixando-se que Moscovo ainda não forneceu a lista completa de ‘mil por mil’.

“A Ucrânia continua a fazer tudo o que está ao seu alcance para conseguir a libertação dos nossos prisioneiros e o regresso dos nossos soldados ucranianos mortos, mas infelizmente, ainda não existe uma lista completa da Rússia para os mil ou mais acordados em Istambul”, salientou Zelensky no seu discurso diário vespertino.

“A Rússia, como sempre, está a tentar um truque político ou informativo sujo nestas questões”, afirmou, acrescentando: “Se os russos não cumprirem os acordos em questões humanitárias como esta, todos os esforços internacionais, em particular os dos Estados Unidos, sobre as negociações e a diplomacia serão postos em causa”.

A Rússia transportou em camiões frigoríficos para a fronteira com a Ucrânia os restos mortais de cerca de 1.200 militares ucranianos mortos, com a intenção de os entregar, mas fontes ucranianas indicam que a entrega estava prevista para a próxima semana.