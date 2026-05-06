Trump defende salão de baile maior e mais caro para Casa Branca

O Presidente norte-americano justificou hoje o aumento de milhões previsto na construção de um salão de baile na Casa Branca, alegando que se deve a “estudos exaustivos” que determinaram que deve ter “o dobro do tamanho e uma qualidade superior”.

”A única razão para a alteração no custo é que, após estudos exaustivos, se determinou que terá aproximadamente o dobro do tamanho e uma qualidade muito superior à proposta original, a qual não teria sido suficiente para acolher os eventos, reuniões e até futuras cerimónias de tomada de posse”, argumentou Donald Trump.

O líder republicano afirmou que o salão de baile, que “está a ser construído rapidamente no lado leste da Casa Branca”, terá um custo não superior a 400 milhões de dólares (cerca de 340 milhões de euros ao câmbio atual), quase o dobro do preço inicialmente fixado: 200 milhões de dólares (cerca de 170 milhões de euros).

O Presidente norte-americano insistiu que “esta mudança era necessária” e que já tinha sido decidida há “muito tempo”, criticando os meios de comunicação social por não só não terem dado destaque ao assunto, como também terem levado a crer que houve um custo adicional, quando “na verdade, está a ficar pronto antes do previsto e abaixo do orçamento”, argumentou.

Estas declarações surgem na sequência da tentativa de assassinato contra o Presidente dos Estados Unidos durante o jantar dos correspondentes da Casa Branca e da sua exigência de acelerar a construção do salão de baile em consequência disso, com a justificação de que é necessário dispor de um espaço de alta segurança dentro do perímetro da residência presidencial.

Desde a apresentação do projeto, com cerca de 8.000 metros quadrados e concebido para acolher entre 650 e 1.000 convidados para jantares e eventos de Estado, Trump garantiu que a sua construção seria financiada por doações privadas.

Em março, revelou a construção de um enorme complexo militar sob o salão de baile, que contará com vidros blindados e tetos e coberturas à prova de drones.

Duas comissões do Senado lideradas pelos republicanos apresentaram esta segunda-feira um pedido de financiamento de 70 mil milhões de dólares (cerca de 59,5 mil milhões de euros) para implementar leis de imigração, no qual está incluída uma verba de mil milhões de dólares que poderá ser destinada a reforçar as medidas de segurança do salão.

Estes montantes estão incluídos num projeto de lei sobre imigração, que se prevê que seja aprovado com os votos dos republicanos, para melhorar as medidas de segurança, incluindo as que afetam a Casa Branca, entre as quais o projeto de modernização da sua ala leste, onde o salão será construído.

Desde que Donald Trump deu início às obras de demolição de toda a ala este para concretizar o projeto, historiadores e organizações de conservação têm denunciado a pressa com que as obras estão a ser realizadas numa área de grande valor histórico e simbólico, por não terem sido abordadas com antecedência suficiente nem contarem com o aval dos legisladores.

As reformas da Casa Branca tornaram-se uma das prioridades do líder republicano, que aproveita qualquer oportunidade para se gabar das mudanças e do legado que vai deixar no complexo presidencial, incluindo a sala oval, que cobriu de ornamentos e molduras douradas.