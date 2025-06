O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou hoje a “esquerda radical” de instigar as manifestações realizadas em Los Angeles para contestar detenções em massa de imigrantes alegadamente ilegais e que têm culminado em confrontos com as autoridades.

“Estes protestos da esquerda radical, por instigadores e muitas vezes desordeiros pagos, não serão tolerados”, afirmou, na rede social Truth Social.

O Presidente norte-americano acrescentou que, “a partir de agora, não será permitido o uso de máscaras nos protestos”.

Na publicação, Donald Trump, republicano, elogiou ainda o trabalho da Guarda Nacional em Los Angeles, depois de no sábado ter ordenado o envio de 2.000 elementos desta força para aquela cidade californiana.

A medida foi contestada pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, democrata.

Segundo a agência de notícias Associated Press, os operacionais começaram já a posicionar-se hoje no complexo federal no qual está integrado o Centro de Detenção Metropolitano, na Baixa de Los Angeles, onde ocorreram confrontos nos últimos dois dias.

Os primeiros tumultos aconteceram na cidade de Paramount, a sul de Los Angeles.

Há registo de inúmeros manifestantes feridos, atingidos por balas de borracha e granadas atordoantes, refere a agência de notícias espanhola EFE.