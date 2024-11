Um homem procurado por acusações de terrorismo nos Estados Unidos, por dois atentados bombistas na área de São Francisco, foi presente a tribunal em Londres na terça-feira, depois de ter sido capturado após 20 anos em fuga.

Daniel Andreas San Diego, de 46 anos, um dos fugitivos mais procurados do FBI (polícia federal norte-americana), foi detido na segunda-feira no País de Gales, informou a Agência Nacional de Crime (NCA, em inglês) do Reino Unido.

San Diego é acusado, nos EUA, de ter colocado duas bombas que explodiram com cerca de uma hora de intervalo, a 28 de agosto de 2003, no campus de uma empresa de biotecnologia em Emeryville, na Califórnia.

É também acusado de detonar outra bomba numa empresa de produtos nutricionais em Pleasanton, na Califórnia, um mês depois.

Os bombardeamentos não feriram ninguém, mas as autoridades disseram que a bomba biotecnológica tinha como objetivo prejudicar os socorristas.

“A detenção de Daniel San Diego depois de mais de 20 anos como fugitivo por dois atentados na área de São Francisco mostra que, independentemente do tempo que demore, o FBI irá encontrá-lo e responsabilizá-lo”, frisou o diretor do FBI, Christopher Wray, em comunicado.

“Existe uma forma certa e uma forma errada de expressar as suas opiniões no nosso país, e recorrer à violência e à destruição de propriedade não é a forma correta”, acrescentou.

O FBI mantinha San Diego sob vigilância quando estacionou o seu carro perto do centro de São Francisco, em 06 de outubro de 2003, e desapareceu numa estação de transportes públicos. A polícia federal não o voltou a ver, embora tenha dito que houve vários avistamentos relatados em todo o mundo.

Em 2009, San Diego tornou-se a primeira pessoa suspeita de terrorismo doméstico a ser adicionada à lista dos terroristas mais procurados do FBI.

Fotos do suspeito apareceram em cartazes da Califórnia a Massachusetts, ao longo da fronteira com o Canadá e em Times Square. Apareceu várias vezes no programa de TV “America’s Most Wanted”.

O FBI revelou que San Diego trabalhava como especialista em redes de computadores, era um marinheiro habilidoso e era conhecido por andar armado.

A NCA disse que deteve San Diego numa propriedade perto de um bosque na zona de Conwy, no País de Gales, que fica perto da costa. Nenhum outro detalhe foi fornecido.

San Diego foi mantido sob detenção depois de ter feito a sua primeira aparição no Tribunal de Magistrados de Westminster, para enfrentar a extradição para os Estados Unidos.