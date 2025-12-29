Santa Cruz emite aviso preventivo devido a agravamento das condições meteorológicas

O Gabinete Municipal de Proteção Civil de Santa Cruz elaborou o aviso preventivo à população, na sequência da previsão de condições meteorológicas adversas, com especial incidência em períodos de precipitação, vento e agitação marítima.
De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o estado do tempo deverá caracterizar-se por céu muito nublado, com períodos de chuva, mais intensa e persistente a partir da tarde, acompanhada de vento fraco a moderado, podendo atingir rajadas fortes, sobretudo nas terras altas. Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura máxima.
No que respeita ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de norte com 1,5 a 2,5 metros, passando a ondulação de noroeste a partir da tarde. Já na costa sul, a ondulação de oeste/sudoeste poderá atingir até 1 metro, aumentando para 1,5 a 2,5 metros ao longo do dia. A temperatura da água do mar ronda os 19 a 20 graus.
Entre os principais efeitos expectáveis, a Proteção Civil Municipal destaca a possibilidade de “piso rodoviário escorregadio, com aumento do risco de acidentes, sobretudo em zonas inclinadas, pontes e viadutos, bem como a formação de lençóis de água e inundações localizadas, especialmente em áreas com sistemas de drenagem deficientes”. Existe ainda risco de deslizamentos de terra em zonas montanhosas e vertentes expostas, bem como redução da visibilidade e constrangimentos à circulação rodoviária e pedonal.
Face a este cenário, a população é aconselhada “a adotar medidas de autoproteção”, nomeadamente uma “condução defensiva, a evitar zonas inundadas, áreas costeiras expostas à forte agitação marítima e locais com histórico de deslizamentos”. Recomenda-se igualmente a verificação e limpeza de sistemas de drenagem, evitando a obstrução de sarjetas e escoadouros.
O Serviço Municipal de Proteção Civil de Santa Cruz “continuará a acompanhar de perto a evolução da situação, mantendo-se em articulação com as entidades competentes e ativando os meios necessários caso se verifique um agravamento das condições meteorológicas”. A população deve manter-se atenta a novos avisos e às informações oficiais.
Num país que se diz moderno, europeu e competitivo, continua a prosperar um velho vício nacional: promover pessoas por afinidade e não por competência....
Em 2013, aceitei o desafio de coordenar o Centro Europe Direct na RAM, uma estrutura satélite da Comissão Europeia que, sob a coordenação da sua Representação...
A proximidade das eleições presidenciais de 2026, num contexto de incerteza interna e externa, obriga a refletir sobre o papel do Presidente da República....
Este, é o último artigo que sequencia outros anteriores sobre a detenção de cães, e insiro-o neste contexto natalício para relembrar que a adopção de um...
As filas nos supermercados, o andar apressado de loja em loja nos centros comerciais, as últimas prendas no comércio tradicional, fazem-nos pensar na correria...
«It exists as a paradise for scholars who, like poets and musicians, have won the right to do as they please and who accomplish most when enabled to do...
O Natal não deu descanso à irascibilidade da administração Trump - o que não deixa de ser curioso numa linha política que gosta de usar (e abusar) a religião...
Com o avançar da idade, o homem, acumulando conhecimento, experiência e sentir, com o adquirir de rotinas, práticas e hábitos que em simultâneo alicerçam...
No Natal, cuidar é o maior presente, mesmo quando todos desembrulham os seus. Enquanto muitos preparam a mesa, há quem prepare o coração para cuidar, mesmo...
O Funchal enche-se de luzes e a nossa região entra naquela que é, para muitos, a época mais bonita do ano. O Natal tem esse poder, de quase nos fazer esquecer,...
A Câmara Municipal da Ponta do Sol aprovou, na reunião de câmara realizada esta manhã, um conjunto de deliberações de apoio ao desporto, à educação e ao...
A Associação de Futebol da Madeira felicitou, em nota pública, a Seleção Nacional de Futebol a Federação Portuguesa de Futebol e todas as personalidades...
O deputado municipal do CDS-PP, Vasco Marcial, defendeu esta segunda-feira, na Assembleia Municipal do Funchal, que “o mapa de Pessoal para 2026 representa...
Foi aprovado, por maioria, pela Assembleia Municipal do Funchal, o orçamento da Câmara Municipal funchalense para 2026, cujo valor está fixado nos 136...
As seguradoras contabilizaram um montante total de 31 milhões de euros em danos provocados pela Depressão Cláudia, que atingiu Portugal em novembro, segundo...
Um turista de nacionalidade alemã foi hospitalizado, ao início da tarde desta segunda-feira, depois de ter sofrido um problema de saúde enquanto realizava...
A Iniciativa Liberal apresentou hoje, na primeira sessão da Assembleia Municipal do Funchal, um conjunto de posições que qualificou como “claras e coerentes”...
João Gregório de Freitas, de 59 anos, natural do Porto da Cruz, foi encontrado sem vida esta segunda-feira, após ter sido dado como desaparecido, confirmou...
A Assembleia Municipal do Funchal aprovou hoje o pacote fiscal do município para 2026, que mantém a devolução da totalidade dos 5% do IRS aos funchalenses....
O deputado municipal Pedro Pereira, eleito pela coligação Funchal Sempre Melhor, recordou, hoje, na reunião da Assembleia Municipal do Funchal, que a política...