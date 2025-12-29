Santa Cruz emite aviso preventivo devido a agravamento das condições meteorológicas

O Gabinete Municipal de Proteção Civil de Santa Cruz elaborou o aviso preventivo à população, na sequência da previsão de condições meteorológicas adversas, com especial incidência em períodos de precipitação, vento e agitação marítima.

De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o estado do tempo deverá caracterizar-se por céu muito nublado, com períodos de chuva, mais intensa e persistente a partir da tarde, acompanhada de vento fraco a moderado, podendo atingir rajadas fortes, sobretudo nas terras altas. Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura máxima.

No que respeita ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de norte com 1,5 a 2,5 metros, passando a ondulação de noroeste a partir da tarde. Já na costa sul, a ondulação de oeste/sudoeste poderá atingir até 1 metro, aumentando para 1,5 a 2,5 metros ao longo do dia. A temperatura da água do mar ronda os 19 a 20 graus.

Entre os principais efeitos expectáveis, a Proteção Civil Municipal destaca a possibilidade de “piso rodoviário escorregadio, com aumento do risco de acidentes, sobretudo em zonas inclinadas, pontes e viadutos, bem como a formação de lençóis de água e inundações localizadas, especialmente em áreas com sistemas de drenagem deficientes”. Existe ainda risco de deslizamentos de terra em zonas montanhosas e vertentes expostas, bem como redução da visibilidade e constrangimentos à circulação rodoviária e pedonal.

Face a este cenário, a população é aconselhada “a adotar medidas de autoproteção”, nomeadamente uma “condução defensiva, a evitar zonas inundadas, áreas costeiras expostas à forte agitação marítima e locais com histórico de deslizamentos”. Recomenda-se igualmente a verificação e limpeza de sistemas de drenagem, evitando a obstrução de sarjetas e escoadouros.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Santa Cruz “continuará a acompanhar de perto a evolução da situação, mantendo-se em articulação com as entidades competentes e ativando os meios necessários caso se verifique um agravamento das condições meteorológicas”. A população deve manter-se atenta a novos avisos e às informações oficiais.