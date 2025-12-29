MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Santa Cruz emite aviso preventivo devido a agravamento das condições meteorológicas

    Santa Cruz emite aviso preventivo devido a agravamento das condições meteorológicas
    Serviço Municipal de Proteção Civil de Santa Cruz atento às condições do tempo.
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
29 Dezembro 2025
12:01

O Gabinete Municipal de Proteção Civil de Santa Cruz elaborou o aviso preventivo à população, na sequência da previsão de condições meteorológicas adversas, com especial incidência em períodos de precipitação, vento e agitação marítima.

De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o estado do tempo deverá caracterizar-se por céu muito nublado, com períodos de chuva, mais intensa e persistente a partir da tarde, acompanhada de vento fraco a moderado, podendo atingir rajadas fortes, sobretudo nas terras altas. Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura máxima.

No que respeita ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de norte com 1,5 a 2,5 metros, passando a ondulação de noroeste a partir da tarde. Já na costa sul, a ondulação de oeste/sudoeste poderá atingir até 1 metro, aumentando para 1,5 a 2,5 metros ao longo do dia. A temperatura da água do mar ronda os 19 a 20 graus.

Entre os principais efeitos expectáveis, a Proteção Civil Municipal destaca a possibilidade de “piso rodoviário escorregadio, com aumento do risco de acidentes, sobretudo em zonas inclinadas, pontes e viadutos, bem como a formação de lençóis de água e inundações localizadas, especialmente em áreas com sistemas de drenagem deficientes”. Existe ainda risco de deslizamentos de terra em zonas montanhosas e vertentes expostas, bem como redução da visibilidade e constrangimentos à circulação rodoviária e pedonal.

Face a este cenário, a população é aconselhada “a adotar medidas de autoproteção”, nomeadamente uma “condução defensiva, a evitar zonas inundadas, áreas costeiras expostas à forte agitação marítima e locais com histórico de deslizamentos”. Recomenda-se igualmente a verificação e limpeza de sistemas de drenagem, evitando a obstrução de sarjetas e escoadouros.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Santa Cruz “continuará a acompanhar de perto a evolução da situação, mantendo-se em articulação com as entidades competentes e ativando os meios necessários caso se verifique um agravamento das condições meteorológicas”. A população deve manter-se atenta a novos avisos e às informações oficiais.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Gilda Jardim
Enfermeira Especialista em Enfermagem de Reabilitação e Mestrado em Gestão

O Natal de quem cuida
24/12/2025 20:00

No Natal, cuidar é o maior presente, mesmo quando todos desembrulham os seus. Enquanto muitos preparam a mesa, há quem prepare o coração para cuidar, mesmo...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual o valor que gastou ou tenciona gastar em prendas este Natal?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas