Irão: Pedidos de repatriamento de portugueses em Israel subiram para 53 diz MNE

O número de pedidos de repatriamento de cidadãos portugueses em Israel aumentou para 53 e não se registaram novos pedidos de residentes no Irão, disse à Lusa o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.
“Neste momento, temos 53 pedidos de repatriamento de cidadãos portugueses em Israel. Na zona do Golfo [Pérsico] estamos a fazer um inventário (...), pois é uma zona onde o número de viajantes é muito instável”, referiu à Lusa, por telefone, Emídio Sousa, que domingo tinha avançado a existência de 39 pedidos de repatriamento de Israel.
Relativamente aos portugueses residentes no Irão, não houve mais pedidos além dos dois cidadãos que abandonaram domingo o país.
“Só restam 11 [cidadãos portugueses]. Dos números que tínhamos, eram 13, sendo que dois já saíram ontem [domingo]. Temos ainda a informação que, desses 13, quatro têm dupla nacionalidade”, especificou.
“Depois há a situação dos outros residentes que estão na zona onde se está a desenrolar o conflito, que estão calmos”, garantiu o membro do governo português.
O secretário de Estado frisou que o Governo tem pedido às pessoas, particularmente os residentes, que se mantenham em casa e respeitam as recomendações das autoridades locais.
Emídio Sousa referiu também que existe a informação de alguns voos estarem a ser retomados no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Precisamente no Dubai, 73 portugueses foram identificados num cruzeiro, onde estão retidos por motivos de segurança, “mas estão bem” e foram hoje visitados pelo embaixador português em Abu Dhabi, Fernando Figueirinhas, sendo que têm voo de regresso marcado para dia 07, sábado, acrescentou.
A fonte do ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) especificou que Portugal está em permanente contacto com a União Europeia (UE), mas que aplica também, autonomamente, planos de repatriamento.
Por fim, Emídio Sousa reiterou a importância da inscrição dos viajantes no portal do viajante do MNE, para ser mais fácil a articulação da resposta diplomática.
Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para “eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano”, e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visa “eliminar ameaças iminentes” do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justifica a ação conjunta contra o que classificou como uma “ameaça existencial”.
O Irão já confirmou a morte do ‘ayatollah’ Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.
Pelo menos 555 pessoas morreram no Irão desde o início dos ataques, segundo a organização humanitária Crescente Vermelho iraniano. O Exército dos Estados Unidos confirmou a morte de três militares norte-americanos.
Portugal, França, Alemanha e Reino Unido condenaram os ataques iranianos a países vizinhos.
O PS foi governo na República entre 2015 e 2023 – uns “breves” oito anos – e nada fez para resolver a questão de fundo do subsídio de mobilidade – pagarmos...
Há ironias que fariam Orwell corar de inveja. O racismo, essa coisa pesada, estrutural, histórica, viscosa, que moldou sociedades, economias e destinos...
No dia 1 de março assinala-se o Dia Mundial do Elogio, uma data dedicada a um gesto simples, mas profundamente transformador: reconhecer o valor do outro....
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Decidi ter como mote para este texto a palavra “comer”, em algumas das suas aceções e não resisti a iniciá-lo com essa colorida expressão popular, mas...
Mais do que a trapalhada na plataforma e nos adiamentos, as alterações aos apoios à mobilidade são agora a mais recente bandeira autonómica contra a Lisboa...
E se num repente lhe saísse aquele prémio dos jogos da Santa Casa que diz criar excêntricos de um dia para outro? Aquele em que até os mais desafogados...
Dizem que a primavera começa em março. Como se a vida obedecesse ao calendário. Como se o florescimento tivesse hora marcada, como se todas as árvores...
DO FIM AO INFINITO
Naquele tempo, quando eu era jovem, belo e imortal, tinha uma amiga mais velha, talvez uns dez anos mais velha, já não me lembro bem, a quem costumava...
Porque sou pela MUDANÇA, compreendo o desencanto e a correspondente desconfiança dos Jóvens ante os Sistemas Políticos europeus.
Os jovens perceberam,...
Na semana passada, a democracia lusa presenciou um pequeno estremecimento no parlamento aquando do elo(quente) discurso de Hugo Soares. E que discurso,...
O portal da ANAM está a comunicar o cancelamento de todos os voos da TAP previstos para amanhã e ainda uma ligação (dois voos) da British Airways, com...
O Benfica venceu hoje por 2-1 na visita ao Gil Vicente, em partida da 24.ª jornada em que os ‘encarnados’ tiveram de experimentar algum sofrimento para...
O SANAS Madeira realizou ontem uma Assembleia Geral Ordinária e uma Assembleia Geral Eleitoral para o mandato 2026/2027. A sufrágio apresentou-se apenas...
Dois meses após a operação militar norte-americana que capturou Nicolás Maduro a situação na Venezuela continua a ser de incerteza quanto ao futuro, com...
Ao longo desta segunda-feira feira foram cancelados 88 voos, no Aeroporto Internacional da Madeira, entre chegadas e partidas, devido às condições atmosféricas...
A Guarda da Revolução iraniana afirmou hoje ter atacado um petroleiro no estreito de Ormuz, que apresentou como ligado aos Estados Unidos da América, no...
O Burundi apresentou hoje a candidatura do ex-Presidente senegalês Macky Sall para substituir o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António...
Paris e Berlim criaram “um grupo de coordenação nuclear de alto nível” com o objetivo de “reforçar a sua cooperação em matéria de dissuasão”, anunciaram...
O festival de cinema a bordo da TAP Air Portugal vai ter nova edição e as candidaturas de curtas-metragens podem ser apresentadas até 30 de abril, havendo...
A propóstio do conflito no Irão, o deputado do Juntos Pelo Povo (JPP) na Assembleia da República dirigiu, esta segunda-feira, um pedido formal de esclarecimentos...