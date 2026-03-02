Irão: Bruxelas diz estar focada em apoiar Estados-membros e proteger cidadãos

A Comissão Europeia disse hoje estar focada em apoiar os Estados-membros e proteger os cidadãos das consequências da guerra no Irão, referindo que está a monitorizar os preços da energia, disrupções nos transportes e ameaças à segurança interna.
Num comunicado divulgado após uma reunião extraordinária dos comissários europeus sobre a guerra no Irão convocada pela presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, no sábado, a Comissão Europeia diz ter duas prioridades: “apoiar os Estados-membros e proteger os cidadãos da UE das consequências adversas derivadas dos acontecimentos no Irão e no Médio Oriente”.
O executivo comunitário afirma que irá aumentar o apoio aos Estados-membros no que se refere ao repatriamento e retirada dos seus cidadãos, incluindo recorrendo ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil e ao Centro de Coordenação de Resposta de Emergência.
“A Comissão também está a reforçar a sua monitorização de possíveis riscos de disrupção a nível de transportes, designadamente no Estreito de Ormuz e no Mar Vermelho, e está a intensificar a coordenação com as companhias aéreas, empresas de transportes e autoridades nacionais”, lê-se no comunicado.
No que se refere à energia, a Comissão Europeia indica que está a monitorizar de perto “tanto o preço como a evolução nas cadeias de abastecimento e irá convocar uma ‘task force’ sobre energia com os Estados-membros”, que trabalhará em articulação com a Agência Internacional de Energia e que terá uma reunião já esta semana.
A nível de segurança interna, a Comissão Europeia diz que “mantém um elevado nível de vigilância” e está em “estreita cooperação com a Europol e os Estados-membros no que se refere a potenciais riscos” securitários.
“Por último, no que respeita à migração, a Comissão está a reforçar a sua preparação através de uma monitorização mais rigorosa das tendências e de uma maior cooperação com os países parceiros e as agências da ONU competentes”, refere-se.
Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para “eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano”, e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visa “eliminar ameaças iminentes” do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justifica a ação conjunta contra o que classificou como uma “ameaça existencial”.
O Irão já confirmou a morte do ‘ayatollah’ Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.
Segundo a Cruz Vermelha iraniana, foram registados pelo menos 200 mortos e cerca de 750 feridos.
Portugal, França, Alemanha e Reino Unido condenaram os ataques iranianos a países vizinhos, sem se pronunciarem diretamente sobre os ataques norte-americanos e israelitas ao Irão.
O PS foi governo na República entre 2015 e 2023 – uns “breves” oito anos – e nada fez para resolver a questão de fundo do subsídio de mobilidade – pagarmos...
Há ironias que fariam Orwell corar de inveja. O racismo, essa coisa pesada, estrutural, histórica, viscosa, que moldou sociedades, economias e destinos...
No dia 1 de março assinala-se o Dia Mundial do Elogio, uma data dedicada a um gesto simples, mas profundamente transformador: reconhecer o valor do outro....
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Decidi ter como mote para este texto a palavra “comer”, em algumas das suas aceções e não resisti a iniciá-lo com essa colorida expressão popular, mas...
Mais do que a trapalhada na plataforma e nos adiamentos, as alterações aos apoios à mobilidade são agora a mais recente bandeira autonómica contra a Lisboa...
E se num repente lhe saísse aquele prémio dos jogos da Santa Casa que diz criar excêntricos de um dia para outro? Aquele em que até os mais desafogados...
Dizem que a primavera começa em março. Como se a vida obedecesse ao calendário. Como se o florescimento tivesse hora marcada, como se todas as árvores...
DO FIM AO INFINITO
Naquele tempo, quando eu era jovem, belo e imortal, tinha uma amiga mais velha, talvez uns dez anos mais velha, já não me lembro bem, a quem costumava...
Porque sou pela MUDANÇA, compreendo o desencanto e a correspondente desconfiança dos Jóvens ante os Sistemas Políticos europeus.
Os jovens perceberam,...
Na semana passada, a democracia lusa presenciou um pequeno estremecimento no parlamento aquando do elo(quente) discurso de Hugo Soares. E que discurso,...
O portal da ANAM está a comunicar o cancelamento de todos os voos da TAP previstos para amanhã e ainda uma ligação (dois voos) da British Airways, com...
O Benfica venceu hoje por 2-1 na visita ao Gil Vicente, em partida da 24.ª jornada em que os ‘encarnados’ tiveram de experimentar algum sofrimento para...
O SANAS Madeira realizou ontem uma Assembleia Geral Ordinária e uma Assembleia Geral Eleitoral para o mandato 2026/2027. A sufrágio apresentou-se apenas...
Dois meses após a operação militar norte-americana que capturou Nicolás Maduro a situação na Venezuela continua a ser de incerteza quanto ao futuro, com...
Ao longo desta segunda-feira feira foram cancelados 88 voos, no Aeroporto Internacional da Madeira, entre chegadas e partidas, devido às condições atmosféricas...
A Guarda da Revolução iraniana afirmou hoje ter atacado um petroleiro no estreito de Ormuz, que apresentou como ligado aos Estados Unidos da América, no...
O Burundi apresentou hoje a candidatura do ex-Presidente senegalês Macky Sall para substituir o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António...
Paris e Berlim criaram “um grupo de coordenação nuclear de alto nível” com o objetivo de “reforçar a sua cooperação em matéria de dissuasão”, anunciaram...
O festival de cinema a bordo da TAP Air Portugal vai ter nova edição e as candidaturas de curtas-metragens podem ser apresentadas até 30 de abril, havendo...
A propóstio do conflito no Irão, o deputado do Juntos Pelo Povo (JPP) na Assembleia da República dirigiu, esta segunda-feira, um pedido formal de esclarecimentos...