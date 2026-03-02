Marcelo recorda primeiros casos de covid-19 e ‘batalha ganha’ em Portugal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recordou hoje o diagnóstico dos primeiros casos de covid-19 em Portugal, há seis anos, e a “batalha ganha pelo povo português” contra a propagação desta doença.
“Completam-se hoje seis anos sobre o diagnóstico dos primeiros dois casos de covid em Portugal, a 02 de março de 2020, que iniciou uma longa batalha sanitária em Portugal e em todo o mundo”, lê-se numa curta nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.
O chefe de Estado acrescenta que essa foi uma “batalha ganha pelo povo português, com muito sofrimento e empenho, mas em unidade e solidariedade”.
Em Portugal, os primeiros casos de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela covid-19, foram registados em 02 de março de 2020. Dias depois, em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a existência de uma pandemia.
No dia 16 desse mês, morreu o primeiro doente com covid-19 em Portugal, onde, segundo o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), entre 2020 e 2022 foram notificados mais de 3,4 milhões de casos de infeção e mais de 21 mil pessoas morreram devido a esta doença.
Durante a pandemia de covid-19, que marcou a transição entre os seus dois mandatos, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, declarou 15 vezes o estado de emergência em Portugal, com consulta ao Governo e aprovação do parlamento, e nesse contexto falou sucessivas vezes ao país.
Este regime previsto na Constituição, que permite suspender o exercício de alguns direitos, liberdades e garantias em situações de catástrofe, entre outras, nunca tinha sido declarado em democracia até então.
Entre 2020 e 2022, o chefe de Estado esteve presente em 26 reuniões periódicas com especialistas em saúde e responsáveis políticos no Infarmed, em Lisboa, de cujas conclusões foi várias vezes o porta-voz.
Marcelo Rebelo de Sousa vai cessar funções como Presidente da República na próxima segunda-feira, 09 de março, data em que o seu sucessor, António José Seguro, vai tomar posse perante a Assembleia da República.
