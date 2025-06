De acordo com a edição online do Expresso, um avião da Air India com sete portugueses a bordo despenha-se durante a descolagem: voo tinha Londres como destino

Incidente aconteceu no aeroporto da cidade indiana de Ahmedabad, segundo informaram os canais televisivos indianos esta quinta-feira. Não existem ainda indicações sobre o número de vítimas.

O avião dirigia-se a Londres, confirmou a companhia aérea, tendo o acidente ocorrido quando estava a descolar. Para além dos sete portugueses, seguiam na aeronave 169 cidadãos indianos, 53 cidadãos britânicos e um cidadão canadiano. Imagens do acidente mostram os destroços em chamas, com fumo negro espesso a subir para o céu perto do aeroporto.

A Flightradar diz ter recebido o último sinal do avião, um Boeing 787-8 Dreamliner, poucos segundos após a descolagem.