Quatro mortos em tiroteio na Geórgia

Um homem armado matou hoje quatro pessoas num mercado em Roustavi, no sul da Geórgia, tendo o suspeito sido detido pelas forças de segurança, segundo o Ministério do Interior.

O Ministério informou em comunicado que “quatro pessoas morreram no tiroteio, incluindo um dos tios do suspeito, que trabalhava no referido mercado”.

“Há um ferido, sobrinho do suspeito”, é acrescentado na nota.

”As autoridades policiais estão no local e estão a tomar todas as medidas necessárias”, segundo o Ministério do Interior.

As autoridades não adiantaram o estado de saúde do atirador nem os seus motivos.

A cidade de Roustavi, situada nas margens do rio Koura, tem uma população de cerca de 125.000 habitantes e fica a 25 quilómetros a sudeste da capital, Tbilisi.

Os tiroteios mortais em locais públicos são relativamente raros na Geórgia.

Em 2014, o Governo da Geórgia reforçou a legislação sobre armas de fogo, tornando ilegal a compra ou o porte de armas de fogo sem autorização especial. A posse ilegal de armas de fogo é punível na Geórgia com seis anos de prisão.