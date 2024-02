Quatro detidos após colapso de mina na Turquia que deixou nove desaparecidos

Quatro pessoas foram detidas hoje na Turquia na sequência do colapso de uma mina em que pelo menos nove trabalhadores ficaram soterrados sob solo contaminado com cianeto e que ameaça tornar-se um grave problema ambiental.

A televisão estatal TRT afirmou que o diretor da mina foi uma das pessoas detidas, embora, nesta fase, poucos outros pormenores sejam conhecidos.

O deslizamento de terras ocorrido terça-feira na mina de ouro da província turca de Erzincan soterrou nove mineiros e ameaça causar um desastre ecológico devido à possível libertação de substâncias tóxicas no rio Eufrates, nas proximidades.

O desabamento ocorreu numa mina a céu aberto perto do reservatório de Bagistas, a cerca de 90 quilómetros da cidade de Erzincan, no leste da Turquia.

Dos desaparecidos, cinco estariam numa cabana, três num veículo e um num camião.

A tragédia assumiu uma dimensão internacional, uma vez que o deslizamento de terras, constituído por 10 milhões de metros cúbicos de solo contaminado, ameaça desencadear outros deslizamentos de terra e contaminar o rio Eufrates, que também atravessa a Síria e o Iraque, devido às fortes chuvas que se fazem sentir na região.

Mais de 800 pessoas estão envolvidas na busca dos trabalhadores, uma operação complicada pelas chuvas e pela presença de cianeto e outros produtos químicos perigosos.

Deniz Yavuzyılmaz, vice-presidente do partido social-democrata CHP, o maior da oposição, criticou a gestão da crise e salientou que as substâncias tóxicas se estão a misturar com as águas subterrâneas, constituindo uma ameaça não só para a Turquia, mas também para os países vizinhos, como a Síria e o Iraque.

“As substâncias tóxicas aqui, juntamente com os resíduos químicos, estão a misturar-se com as águas subterrâneas devido à chuva. Esta água alimenta os rios. O problema aqui é internacional. Estas águas atravessam as fronteiras turcas e chegam à Síria e ao Iraque”, afirmou.

Yavuzyılmaz referiu ainda a rutura de tubos de cianeto na zona do deslizamento de terras e salientou que, por baixo da mina, existe uma falha sísmica.

Outros peritos concordam que a catástrofe era previsível devido à localização da mina numa zona propensa a chuvas e movimentos tectónicos.

A mina, objeto de numerosos pedidos de encerramento por parte dos habitantes locais devido ao perigo que representa, está a produzir ouro desde dezembro de 2010, sendo explorada pela Anagold Company, detida em 80% pela canadiana SSR Mining e em 20% pelo grupo turco Çalik.

A holding Çalik, um dos maiores conglomerados industriais da Turquia, é considerada próxima do partido islamita AKP e do Presidente Recep Tayyip Erdogan.

O genro de Erdogan, Berat Albayrak, foi, entre 2007 e 2013, diretor executivo do Çalik.

Na sequência de um derrame em junho de 2022, que resultou na mistura de toneladas de solução de cianeto com o solo, as operações da empresa foram suspensas durante três meses, mas depois, após ter sido multada, foi autorizada a retomar as operações numa área ainda mais vasta.