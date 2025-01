Próxima libertação de reféns no sábado revelou dirigente do Hamas

Um alto responsável do movimento islamita palestiniano Hamas indicou hoje que a próxima libertação de reféns israelitas mantidos em cativeiro em Gaza vai decorrer “no próximo sábado”, em declarações à agência de notícias francesa, AFP, tendo pedido anonimato.

“A libertação do segundo grupo de prisioneiros israelitas realizar-se-á no próximo sábado à noite, no sétimo dia desde a entrada em vigor do acordo de cessar-fogo”, afirmou o responsável, contactado por telefone em Doha, sem especificar o número de reféns a libertar nesse dia, nem o número de prisioneiros palestinianos que Israel libertará em troca.

Hoje,foram libertadas as três primeiras reféns, no termos do acordo de cessar-fogo entrado em vigor, com quase três horas de atraso, entre Israel e o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) na Faixa de Gaza, devastada por mais de 15 meses de guerra.